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В Польше ожидают активизации российской пропаганды после инцидента с ракетой

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 20:55

После инцидента с падением ракеты в Пшеводуве российская пропаганда будет пытаться достичь собственных информационных целей, враждебных Польше.

Об этом заявил заместитель министра-координатора специальных служб Польши и правительственный уполномоченный по вопросам безопасности информационного пространства Станислав Жарин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

"После трагедии в Пшеводуве российская пропаганда пытается и, вероятно, будет пытаться и в дальнейшем достигать собственных информационных целей, враждебных Польше.

"Кремль очень быстро включает такие инциденты в свою информационную войну, которая продолжается", - оценил Жарин.

Он призвал людей остерегаться ложных заявлений, вроде того, что "инцидент в Пшеводуве является сознательной попыткой эскалации в Европе" и "инцидент доказывает, что именно Украина представляет угрозу для мира". Еще одно из таких утверждений - "Польша беззащитна, системы разведки не работают".

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что взрыв в Пшеводуве с большой вероятностью произошел в результате перехвата российской ракеты, но нельзя исключать других сценариев, в частности, умышленного плана РФ поссорить Украину и Польшу.

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Темы: ПольшаРосcияпропагандавойна
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