Республіканці, які перемагають у Конгрессі, анонсували розслідування щодо Байдена та його сім'ї

Республіканська більшість у Палаті представників Конгресу США, яка почне роботу в січні 2023 року, планує ініціювати розслідування бізнес-діяльності президента Джо Байдена та його сина Гантера.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News, про це в четвер оголосив член Палати представників Джеймс Комер, який очолить комітет з питань нагляду.

"Гантер та інші члени сім'ї Байденів мають звичку торгувати доступом до найвищих щаблів влади з метою власного збагачення. Американський народ заслуговує на те, щоб знати, чи зв'язки президента з діловими угодами його сім'ї відбувалися за рахунок американських інтересів і чи становлять вони загрозу національній безпеці", – заявив Комер.

Він уточнив, що розслідування нижньої палати Конгресу стосуватиметься того, чи був Джо Байден "безпосередньо причетний до бізнес-угод Гантера Байдена".

Республіканці стверджують, що Байден-молодший користувався політичним впливом батька для власного збагачення. У 2019 році він увійшов до ради директорів української газової компанії Burisma, а інвестиційна компанія, співзасновником якої він є, допомогла китайській фірмі купити кобальтову шахту в Конго у 2016 році.

Як відомо, Гантер Байден уже фігурує у федеральному розслідуванні щодо незаконного збагачення. Раніше він заявляв, що не порушував законів і вів бізнес-діяльність належним чином.

Крім того, Республіканська партія, імовірно, ініціює розслідування дій адміністрації Байдена в контексті пандемії коронавірусу, невдалого виведення військ з Афганістану, боротьби з інфляцією, а також не відкидала можливості оголошення Байдену імпічменту.

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Нагадаємо, 8 листопада у США відбулися проміжні вибори, на яких американці переобирали всіх 435 членів Палати представників Конгресу й третину (35) сенаторів.

Республіканська партія за підсумками проміжних виборів з незначною перевагою отримує більшість у Палаті представників Конгресу США, де перед цим мали більшість демократи.

У Сенаті демократи все ж зберегли більшість, підтвердивши перемогу у боротьбі за вісім з дев’яти мандатів, де мали шанс виграти республіканці. Результати змагання за останнє з цих місць визначаться результатами у штаті Джорджія.

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