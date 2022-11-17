Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Республіканці, які перемагають у Конгрессі, анонсували розслідування щодо Байдена та його сім'ї

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 19:35

Республіканська більшість у Палаті представників Конгресу США, яка почне роботу в січні 2023 року, планує ініціювати розслідування бізнес-діяльності президента Джо Байдена та його сина Гантера.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NBC News, про це в четвер оголосив член Палати представників Джеймс Комер, який очолить комітет з питань нагляду.

"Гантер та інші члени сім'ї Байденів мають звичку торгувати доступом до найвищих щаблів влади з метою власного збагачення. Американський народ заслуговує на те, щоб знати, чи зв'язки президента з діловими угодами його сім'ї відбувалися за рахунок американських інтересів і чи становлять вони загрозу національній безпеці", – заявив Комер.

Реклама:

Він уточнив, що розслідування нижньої палати Конгресу стосуватиметься того, чи був Джо Байден "безпосередньо причетний до бізнес-угод Гантера Байдена".

Республіканці стверджують, що Байден-молодший користувався політичним впливом батька для власного збагачення. У 2019 році він увійшов до ради директорів української газової компанії Burisma, а інвестиційна компанія, співзасновником якої він є, допомогла китайській фірмі купити кобальтову шахту в Конго у 2016 році.

Як відомо, Гантер Байден уже фігурує у федеральному розслідуванні щодо незаконного збагачення. Раніше він заявляв, що не порушував законів і вів бізнес-діяльність належним чином.

ВІДЕО ДНЯ

Крім того, Республіканська партія, імовірно, ініціює розслідування дій адміністрації Байдена в контексті пандемії коронавірусу, невдалого виведення військ з Афганістану, боротьби з інфляцією, а також не відкидала можливості оголошення Байдену імпічменту.

Нагадаємо, 8 листопада у США відбулися проміжні вибори, на яких американці переобирали всіх 435 членів Палати представників Конгресу й третину (35) сенаторів. 

Республіканська партія за підсумками проміжних виборів з незначною перевагою отримує більшість у Палаті представників Конгресу США, де перед цим мали більшість демократи.

У Сенаті демократи все ж зберегли більшість, підтвердивши перемогу у боротьбі за вісім з дев’яти мандатів, де мали шанс виграти республіканці. Результати змагання за останнє з цих місць визначаться результатами у штаті Джорджія. 

Дивіться також відео ЄвроПравди: Головні сенсації та наслідки для України: результати виборів до Конгресу США.

Теми: БайденСШАпартії
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Байден
Байден планує візит у В'єтнам – Білий дім
Зеленський і Байден говорили про передачу F-16 Україні і покарання Росії
Лідерство США у підтримці України спрямувало дугу історії в бік добра – Зеленський
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: