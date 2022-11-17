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Республиканцы, побеждающие в Конгрессе, анонсировали расследование в отношении Байдена и его семьи

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 20:35

Республиканское большинство в Палате представителей Конгресса США, которое начнет работу в январе 2023 года, планирует инициировать расследование бизнес-деятельности президента Джо Байдена и его сына Хантера.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NBC News, об этом в четверг объявил член Палаты представителей Джеймс Комер, который возглавит комитет по вопросам надзора.

"Хантер и другие члены семьи Байденов имеют привычку торговать доступом к высшим ступеням власти с целью собственного обогащения. Американский народ заслуживает того, чтобы знать, связи президента с деловыми сделками его семьи происходили за счет американских интересов и представляют ли они угрозу национальной безопасности", - заявил Комер.

Он уточнил, что расследование нижней палаты Конгресса будет касаться того, был ли Джо Байден "непосредственно причастен к бизнес-сделкам Хантера Байдена".

Республиканцы утверждают, что Байден-младший пользовался политическим влиянием отца для собственного обогащения. В 2019 году он вошел в совет директоров украинской газовой компании Burisma, а инвестиционная компания, соучредителем которой он является, помогла китайской фирме купить кобальтовую шахту в Конго в 2016 году.

Как известно, Хантер Байден уже фигурирует в федеральном расследовании о незаконном обогащении. Ранее он заявлял, что не нарушал законов и вел бизнес-деятельность должным образом.

Кроме того, Республиканская партия, вероятно, инициирует расследование действий администрации Байдена в контексте пандемии коронавируса, неудачного вывода войск из Афганистана, борьбы с инфляцией, а также не исключала возможности объявления Байдену импичмента.

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Напомним, 8 ноября в США состоялись промежуточные выборы, на которых американцы переизбирали всех 435 членов Палаты представителей Конгресса и треть (35) сенаторов.

Республиканская партия по итогам промежуточных выборов с незначительным перевесом получает большинство в Палате представителей Конгресса США, где перед этим имели большинство демократы.

В Сенате демократы все же сохранили большинство, подтвердив победу в борьбе за восемь из девяти мандатов, где имели шанс выиграть республиканцы. Результаты соревнования за последнее из этих мест определятся результатами в штате Джорджия.

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Темы: БайденСШАпартии
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