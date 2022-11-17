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Берлусконі вважає, що може переконати Путіна зупинити війну в Україні - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 19:20

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі вважає, що саме він може переконати свого старого друга Владіміра Путіна сісти за стіл переговорів і припинити війну в Україні, і має намір зробити це ще до Різдва.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spectator.

86-річний медіа-магнат прагне мирної угоди, посередником в якій виступить він сам, і його приватний літак вже стоїть в режимі очікування, пише видання.

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Вітторіо Сгарбі, довірена особа Берлусконі, а нині заступник міністра культури в новому уряді Джорджії Мелоні, заявив, що Берлусконі вважає себе єдиним можливим посередником.

Про це він розповів виданню: "Берлусконі любить красиві жести".

"І це той жест, який він має на увазі. Він вважає, що може його здійснити, і якщо він це зробить, не підриваючи позиції НАТО, то увійде в підручники історії як світовий герой" – розповів Сгарбі.

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Берлусконі і раніше відігравав роль посередника в переговорах між Заходом і Росією, зокрема, на Римському саміті 2002 року, який призвів до створення постійної ради НАТО-Росія.

Нагадаємо, Сільвіо Берлусконі вважає, що Україна може піти на переговори з Росією, якщо їй перестануть допомагати зброєю і натомість пропонуватимуть лише допомогу у відновленні.

Це не перша скандальна заява лідера "Вперед, Італіє!", присвячена вторгненню Росії в Україну.

Виступаючи в ефірі телеканалу Rai напередодні парламентських виборів, Берлусконі, відомий дружбою з президентом РФ, сказав, що до війни проти України "Путіна підштовхнув російський народ, партія, його міністри", а метою вторгнення було начебто утворити в Києві уряд "гідних людей".

Пізніше італійські ЗМІ опублікували аудіозапис зустрічі Берлусконі з однопартійцями, де він прямо звинувачує Україну та її президента Володимира Зеленського у війні.

На противагу лідеру "Вперед, Італіє!", глава італійського уряду Джорджія Мелоні виступає на підтримку України та підтверджує прихильність членству в ЄС і НАТО.

Теми: ПутінБерлусконіІталіявійна
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