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Берлускони считает, что может убедить Путина остановить войну в Украине - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 20:20

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что именно он может убедить своего старого друга Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить войну в Украине, и намерен сделать это еще до Рождества.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spectator.

86-летний медиа-магнат стремится к мирному соглашению, посредником в котором выступит он сам, и его частный самолет уже стоит в режиме ожидания, пишет издание.

Витторио Сгарби, доверенное лицо Берлускони, а ныне заместитель министра культуры в новом правительстве Джорджии Мелони, заявил, что Берлускони считает себя единственным возможным посредником.

Об этом он рассказал изданию: "Берлускони любит красивые жесты".

"И это тот жест, который он имеет в виду. Он считает, что может его осуществить, и если он это сделает, не подрывая позиции НАТО, то войдет в учебники истории как мировой герой" - рассказал Сгарби.

Берлускони и ранее играл роль посредника в переговорах между Западом и Россией, в частности, на Римском саммите 2002 года, который привел к созданию постоянного совета НАТО-Россия.

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Напомним, Сильвио Берлускони считает, что Украина может пойти на переговоры с Россией, если ей перестанут помогать оружием и вместо этого будут предлагать только помощь в восстановлении.

Темы: ПутинБерлускониИталиявойна
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