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Військові повідомили, скільки зеків росіяни завербували за тиждень

Євген КізіловЧетвер, 17 листопада 2022, 21:04

За попередній тиждень у виправних закладах Росії на війну в Україні було завербовано близько 650 ув’язнених.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: За інформацією військових, засуджених направили в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб, у разі поранення, надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, за даними Генштабу, російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки.

Також, як з'ясував штаб, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.

Теми: Росіяв'язницявійна
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