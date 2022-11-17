Військові повідомили, скільки зеків росіяни завербували за тиждень

За попередній тиждень у виправних закладах Росії на війну в Україні було завербовано близько 650 ув’язнених.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: За інформацією військових, засуджених направили в Ростовську область для подальшої підготовки. Медична допомога зазначеній категорії осіб, у разі поранення, надаватиметься виключно в медичних закладах на тимчасово окупованих територіях України.

Крім того, за даними Генштабу, російські окупаційні війська продовжують примусову евакуацію населення України та вивезення майна з тимчасово зайнятих територій Херсонської області. Зокрема, в ніч на 16 листопада окупанти примусово вивозили населення з Новокиївки.

Також, як з'ясував штаб, в Новій Каховці перестала функціонувати центральна міська лікарня, тому що все медичне обладнання та машини швидкої допомоги викрадено та вивезено в напрямку тимчасово окупованої території АР Крим.