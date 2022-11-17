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Военные сообщили, сколько зэков россияне завербовали за неделю

Евгений КизиловЧетверг, 17 ноября 2022, 21:04

За предыдущую неделю в исправительных учреждениях России на войну в Украине было завербовано около 650 заключенных.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: По информации военных, осужденных направили в Ростовскую область для дальнейшей подготовки. Медицинская помощь указанной категории лиц, в случае ранения, будет предоставляться исключительно в медицинских учреждениях на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, по данным Генштаба, российские оккупационные войска продолжают принудительную эвакуацию населения Украины и вывоз имущества с временно занятых территорий Херсонской области. В частности, в ночь на 16 ноября оккупанты принудительно вывозили население из Новокиевки.

Также, как выяснил штаб, в Новой Каховке перестала функционировать центральная городская больница, потому что все медицинское оборудование и машины скорой помощи похищены и вывезены в направлении временно оккупированной территории АР Крым.

Темы: Росcиятюрьмавойна
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