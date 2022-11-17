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Reuters: ЄС готується надати Угорщині до 15 млрд євро, заморожених через проблеми з демократією

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 21:20

Європейська комісія готується розблокувати до 14,7 мільярда євро фінансування для Угорщини, які були заморожені через невирішені проблеми з верховенством права та судовою системою.

Про це, як пише "Європейська правда", стверджують джерела агенції Reuters у ЄС.

У Єврокомісії вважають, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан пішов на поступки після їхнього рішення заморозити кошти, і це є підставою для ухвалення рішення про виділення фінансування.

Джерела Reuters, однак, наголошують, що кошти будуть виділені "не без деяких серйозних умов". Йдеться про подальше дотримання Будапештом стандартів демократії – що означає, що в майбутньому Брюссель може знову припинити переказ траншів.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять виконання Угорщиною умов Єврокомісії цієї п'ятниці, 19 листопад, але поки не ухвалюватимуть рішень. Водночас уже 29 листопада, як очікується, виконавчий орган ЄС знову розгляне питання розмороження коштів для Будапешта.

Нагадаємо, Єврокомісія заблокувала 7,2 мільярда євро, призначених для Угорщини зі фонду допомоги в подоланні наслідків пандемії COVID-19 через шкоду, завдану угорським урядом незалежності судової влади.

А у вересні виконавчий орган Євросоюзу також рекомендував призупинити виділення ще 7,5 мільярда євро із фонду ЄС на розвиток, передбачених для Угорщини на найближчі роки, через проблеми з корупцією.

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Після цього уряд Віктора Орбана пообіцяв провести 17 реформ для покращення системи боротьби з корупцією.

Як повідомлялося, у ЄС вважають, що з метою шантажу Єврокомісії Угорщина вирішила блокувати інші, не пов’язані між собою рішення – від мінімального глобального корпоративного податку до довгострокової програми підтримки України на суму 18 мільярдів євро.

Читайте також: Закони за 7,5 млрд євро. Як Орбан отримає гроші ЄС і продовжить "війну" за розпад Союзу.

Теми: УгорщинаЄСсанкції
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