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Reuters: ЕС готовится предоставить Венгрии до 15 млрд евро, замороженных из-за проблем с демократией

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 20:20

Европейская комиссия готовится разблокировать до 14,7 миллиарда евро финансирования для Венгрии, которые были заморожены из-за нерешенных проблем с верховенством права и судебной системой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", утверждают источники агентства Reuters в ЕС.

В Еврокомиссии считают, что венгерский премьер-министр Виктор Орбан пошел на уступки после их решения заморозить средства, и это является основанием для принятия решения о выделении финансирования.

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Источники Reuters, однако, отмечают, что средства будут выделены "не без некоторых серьезных условий". Речь идет о дальнейшем соблюдении Будапештом стандартов демократии - что означает, что в будущем Брюссель может снова прекратить перевод траншей.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС обсудят выполнение Венгрией условий Еврокомиссии в эту пятницу, 19 ноября, но пока не будут принимать решений. В то же время уже 29 ноября, как ожидается, исполнительный орган ЕС вновь рассмотрит вопрос размораживания средств для Будапешта.

Напомним, Еврокомиссия заблокировала 7,2 миллиарда евро, предназначенных для Венгрии из фонда помощи в преодолении последствий пандемии COVID-19 из-за вреда, нанесенного венгерским правительством независимости судебной власти.

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А в сентябре исполнительный орган Евросоюза также рекомендовал приостановить выделение еще 7,5 миллиарда евро из фонда ЕС на развитие, предусмотренных для Венгрии на ближайшие годы, из-за проблем с коррупцией.

После этого правительство Виктора Орбана пообещало провести 17 реформ для улучшения системы борьбы с коррупцией.

Как сообщалось, в ЕС считают, что с целью шантажа Еврокомиссии Венгрия решила блокировать другие, не связанные между собой решения - от минимального глобального корпоративного налога до долгосрочной программы поддержки Украины на сумму 18 миллиардов евро.

Читайте также: Законы за 7,5 млрд евро. Как Орбан получит деньги ЕС и продолжит "войну" за распад Союза.

Темы: ВенгрияЕСсанкции
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