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У Європарламенті узгодили резолюцію про визнання Росії спонсором тероризму

"Європейська правда"Четвер, 17 листопада 2022, 20:52

Політичні групи Європейського парламенту в четвер узгодили текст резолюції про визнання Росії державою-спонсором тероризму, голосування за яку заплановане на наступний тиждень.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив депутат Європарламенту Андріус Кубілюс.

"Після чотирьох годин переговорів між політичними групами ЄП було досягнуто згоди щодо тексту (резолюції)", – написав він у Twitter.

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За словами євродепутата, в резолюції міститиметься такий рядок: "Європейський парламент… визнає Росію державою-спонсором тероризму та державою, яка використовує терористичні засоби".

Очікується, що резолюція буде обговорена й винесена на голосування в Європарламенті під час сесії 21-24 листопада.

Нагадаємо, 13 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи одностайно ухвалила резолюцію, в якій Російська Федерація названа терористичним режимом

ПАРЄ стала першою міжнародною організацією, яка визнала Росію державою-терористом.

Низка парламентів європейських країн, серед яких Сенат Польщі та Палата депутатів Чехіїухвалили рішення про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.

Теми: РосіятероризмЄвропарламент
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