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В Европарламенте согласовали резолюцию о признании России спонсором терроризма

"Европейская правда"Четверг, 17 ноября 2022, 20:52

Политические группы Европейского парламента в четверг согласовали текст резолюции о признании России государством-спонсором терроризма, голосование за которую запланировано на следующую неделю.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил депутат Европарламента Андриус Кубилюс.

"После четырех часов переговоров между политическими группами ЕП было достигнуто соглашение по тексту (резолюции)", - написал он в Twitter.

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По словам евродепутата, в резолюции будет содержаться следующая строка: "Европейский парламент... признает Россию государством-спонсором терроризма и государством, которое использует террористические средства".

Ожидается, что резолюция будет обсуждена и вынесена на голосование в Европарламенте во время сессии 21-24 ноября.

13 октября Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно приняла резолюцию, в которой Российская Федерация названа террористическим режимом

ПАСЕ стала первой международной организацией, которая признала Россию государством-террористом.

Ряд парламентов европейских стран, среди которых Сенат Польши и Палата депутатов Чехии, приняли решение о признании властей Российской Федерации террористическим режимом.

Темы: РосcиятерроризмЕвропарламент
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