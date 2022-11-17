Глава МЗС Угорщини закликав піти у відставку лідерів ЄС, які виступали за санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в четвер укотре розкритикував санкційну політику Європейського Союзу проти Росії, запроваджену після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Сійярто наводить видання Magyar Hirlap.

Глава угорського МЗС заявив, що Європейський Союз мав якось зреагувати після початку повномасштабної війни в Україні та дав "найгіршу з можливих відповідей", запровадивши санкції проти РФ.

Він пояснив свою логіку тим, що Брюссель пообіцяв за допомогою санкцій поставити російську економіку на коліна, що допоможе якнайшвидше завершити війну.

"Але зараз ми бачимо, що війна ведеться у жорстокий спосіб, а європейська економіка рухається до рецесії. Ця ситуація повинна змусити тих, хто приймає рішення, сісти і оцінити розвиток подій, що ціни захмарні і що російська економіка не постраждала від санкцій", – додав Сійярто.

Він вважає, що ЄС хоче нових санкцій лише для того, щоб якось виправдати власні помилкові та шкідливі рішення, адже "сказати, що санкції – це глухий кут, означало б кричати про відповідальність".

Сійярто закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, "вийти і сказати, що вони довели європейську економіку до рецесії", і піти у відставку: "Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції".

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, угорський уряд та Віктор Орбан на його чолі з початком повномасштабної війни не лише не розірвали стосунки зі своїм російським другом Владіміром Путіним, а й навпаки, намагаються додатково з ним зблизитися.

Угорщина не надто приховує свою діяльність як лобіста російських інтересів у деяких питаннях.

Читайте детальніше у про те, що робити з Віктором Орбаном, у статті директора Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитра Тужанського та редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка.