Глава МЗС Угорщини закликав піти у відставку лідерів ЄС, які виступали за санкції проти Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в четвер укотре розкритикував санкційну політику Європейського Союзу проти Росії, запроваджену після її повномасштабного вторгнення в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Сійярто наводить видання Magyar Hirlap.

Глава угорського МЗС заявив, що Європейський Союз мав якось зреагувати після початку повномасштабної війни в Україні та дав "найгіршу з можливих відповідей", запровадивши санкції проти РФ.

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Він пояснив свою логіку тим, що Брюссель пообіцяв за допомогою санкцій поставити російську економіку на коліна, що допоможе якнайшвидше завершити війну.

"Але зараз ми бачимо, що війна ведеться у жорстокий спосіб, а європейська економіка рухається до рецесії. Ця ситуація повинна змусити тих, хто приймає рішення, сісти і оцінити розвиток подій, що ціни захмарні і що російська економіка не постраждала від санкцій", – додав Сійярто.

Він вважає, що ЄС хоче нових санкцій лише для того, щоб якось виправдати власні помилкові та шкідливі рішення, адже "сказати, що санкції – це глухий кут, означало б кричати про відповідальність".

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Сійярто закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, "вийти і сказати, що вони довели європейську економіку до рецесії", і піти у відставку: "Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції".

Як відомо, угорський уряд та Віктор Орбан на його чолі з початком повномасштабної війни не лише не розірвали стосунки зі своїм російським другом Владіміром Путіним, а й навпаки, намагаються додатково з ним зблизитися.

Угорщина не надто приховує свою діяльність як лобіста російських інтересів у деяких питаннях.

Читайте детальніше у про те, що робити з Віктором Орбаном, у статті директора Інституту Центральноєвропейської стратегії Дмитра Тужанського та редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка.