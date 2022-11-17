Глава МИД Венгрии призвал уйти в отставку лидеров ЕС, выступавших за санкции против России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в четверг в очередной раз раскритиковал санкционную политику Европейского Союза против России, введенную после ее полномасштабного вторжения в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", слова Сийярто приводит издание Magyar Hirlap.

Глава венгерского МИД заявил, что Европейский Союз должен был как-то среагировать после начала полномасштабной войны в Украине и дал "худший из возможных ответов", введя санкции против РФ.

Он объяснил свою логику тем, что Брюссель пообещал с помощью санкций поставить российскую экономику на колени, что поможет быстрее завершить войну.

"Но сейчас мы видим, что война ведется жестоким способом, а европейская экономика движется к рецессии. Эта ситуация должна заставить тех, кто принимает решения, сесть и оценить развитие событий, что цены заоблачные и что российская экономика не пострадала от санкций", - добавил Сийярто.

Он считает, что ЕС хочет новых санкций только для того, чтобы как-то оправдать собственные ошибочные и вредные решения, ведь "сказать, что санкции - это тупик, означало бы кричать об ответственности".

Сийярто призвал лидеров ЕС, которые выступали за санкции, "выйти и сказать, что они довели европейскую экономику до рецессии", и уйти в отставку: "Это была бы нормальная реакция тех, кто нанес ущерб Европе, введя санкции".

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Как известно, венгерское правительство и Виктор Орбан во главе него с началом полномасштабной войны не только не разорвали отношения со своим российским другом Владимиром Путиным, но и наоборот, пытаются дополнительно с ним сблизиться.

Венгрия не слишком скрывает свою деятельность как лоббиста российских интересов в некоторых вопросах.

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