Київ поставив антирекорд із відключень світла – YASNO

У четвер 17 листопада у Києві зафіксовано антирекорд за обсягом відключень – вони становили понад 500 МВт.

Джерело: СЕО постачальника енергоресурсів YASNO Сергій Коваленко, передає Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Цілий день у Києві діють екстрені відключення, систему обмежили майже на 523 МВт. Це відключення - антирекорд за весь час. Але від нас вони не залежать – зараз у енергетиків завдання забезпечити критичну інфраструктуру і стабілізувати систему, щоб не було ще більших пошкоджень".

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Деталі: Він відзначив також зростання кількості звернень до контакт-центру YASNO та мережевих операторів.

Пряма мова: "За останні дні до нас тільки по Києву надійшло понад 87 тисяч дзвінків, колегам – понад 184 тисячі. Навіть у рази збільшені контакт-центри не здатні впоратися з піковими навантаженнями, коли протягом години надходить 10-15 тис. дзвінків".

Більше деталей: Водночас він пояснив, що "коли летять ракети над головою, ні в кого немає відповіді, коли вдасться повернути світло".

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Він закликав споживачів не плутати екстрені та стабілізаційні відключення.

За його словами, оцінку того, як швидко відновлять мережі після екстрених відключень виробляють енергетики, залучені до ремонтних робіт, які з питань безпеки не поширюють інформацію про ураження та статус ремонтів.

Він зазначив, що оператори зможуть прийняти скаргу на те, що після прильоту світло відключено вже тривалий час, але допомогти навряд чи зможуть. "Енергопостачання після екстрених відключень відновлюється тільки за вказівкою", - підкреслив Коваленко.

Проте він порадив дізнаватися про поточний статус відключень на сайті YASNO, у її чаті та в чатах колег із мереж, а також писати компанії або мережевим операторам у приватні повідомлення сторінок у соцмережах, оскільки це більш ефективно, ніж очікувати підключення до оператора телефонії.

При цьому він висловив подяку операторам і адмінам соцмереж, які в будь-яких ситуаціях намагаються допомогти споживачам.