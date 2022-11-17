Киев поставил антирекорд по отключениям света – YASNO

В четверг, 17 ноября, в Киеве зафиксирован антирекорд по объему отключений – они составили больше 500 МВт.

Источник: СЕО поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко, передает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Целый день в Киеве действуют экстренные отключения, систему ограничили почти на 523 МВт. Это отключение – антирекорд за все время. Но от нас они не зависят – сейчас у энергетиков задача обеспечить критическую инфраструктуру и стабилизировать систему, чтобы не было еще больших повреждений".

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Детали: Он отметил также рост количества обращений в контакт-центр YASNO и сетевых операторов.

Прямая речь: "За последние дни к нам только по Киеву поступило более 87 тысяч звонков, коллегам – более 184 тысяч. Даже в разы возросшие контакт-центры не способны справиться с пиковыми нагрузками, когда в течение часа поступает 10-15 тыс. звонков".

Больше деталей: Вместе с тем он пояснил, что "когда летят ракеты над головой, ни у кого нет ответа, когда удастся вернуть свет".

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В то же время он призвал потребителей не путать экстренные и стабилизационные отключения.

По его словам, оценку того, как быстро восстановят сети после экстренных отключений производят энергетики, привлеченные к ремонтным работам, которые по вопросам безопасности не распространяют информацию о поражениях и статусе ремонтов.

Он отметил, что операторы смогут принять жалобу на то, что после прилета свет отключен уже длительное время, но помочь вряд ли смогут. "Энергоснабжение после экстренных отключений возобновляется только по указанию", – подчеркнул Коваленко.

Тем не менее он посоветовал узнавать текущий статус отключений на сайте YASNO, в ее чате и в чатах коллег из сетей, а также писать компании или сетевым операторам в частные сообщения страниц в соцсетях, поскольку это более эффективно, чем ожидать подключения к оператору телефонии.

При этом он выразил благодарность операторам и админам соцсетей, которые в любых ситуациях пытаются помочь потребителям.