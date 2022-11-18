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Результати розслідування падіння ракети у Польщі стануть відомі за кілька днів – МЗС Польщі

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 листопада 2022, 00:57
Фото: Getty Images

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що результати розслідування падіння ракети у польському селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства стануть відомі за кілька днів.

Джерело: CNN

Деталі: Ясіна заявив, що Польща просувається вперед у розслідуванні інциденту, влада очікує отримати результати в найближчі кілька днів.

За його словами, українські експерти також будуть допущені до місця події, але, додав він, спочатку необхідно "створити певні правові механізми, щоб дати хороший простір для їхньої експертизи".

Що було раніше: Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно, була випущена українськими силами ППО.

Знати більше: Ракетою по Польщі: що відомо про атаку на державу НАТО та якими можуть бути наслідки

Теми: ПольщаУкраїнавійна
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