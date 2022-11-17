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Результати розслідування падіння ракети у Польщі стануть відомі за кілька днів – МЗС Польщі

Станіслав ПогоріловЧетвер, 17 листопада 2022, 23:57
Результати розслідування падіння ракети у Польщі стануть відомі за кілька днів – МЗС Польщі
Фото: Getty Images

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що результати розслідування падіння ракети у польському селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства стануть відомі за кілька днів.

Джерело: CNN

Деталі: Ясіна заявив, що Польща просувається вперед у розслідуванні інциденту, влада очікує отримати результати в найближчі кілька днів.

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За його словами, українські експерти також будуть допущені до місця події, але, додав він, спочатку необхідно "створити певні правові механізми, щоб дати хороший простір для їхньої експертизи".

Що було раніше: Президент Польщі Анджей Дуда раніше заявив, що вибухи на сході Польщі були нещасним випадком, і Варшава не вважає інцидент з ракетою нападом на країну, оскільки ракета, що впала, за словами Дуди, вірогідно, була випущена українськими силами ППО.

Знати більше: Ракетою по Польщі: що відомо про атаку на державу НАТО та якими можуть бути наслідки

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Теми: ПольщаУкраїнавійна
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