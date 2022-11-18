Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Результаты расследования падения ракеты в Польше станут известны через несколько дней - МИД Польши

Станислав ПогориловПятница, 18 ноября 2022, 00:57
Фото: Getty Images

Спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина сообщил, что результаты расследования падения ракеты в польском селе Пшеводув Грубешовского уезда Люблинского воеводства станут известны через несколько дней.

Источник: CNN

Детали: Ясина заявил, что Польша продвигается вперед в расследовании инцидента, власти ожидают получить результаты в ближайшие несколько дней.

По его словам, украинские эксперты также будут допущены к месту происшествия, но, добавил он, сначала необходимо "создать определенные правовые механизмы, чтобы дать хорошее пространство для их экспертизы".

Что предшествовало: Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.

Узнать больше: Ракетой по Польше: что известно об атаке на государство НАТО и какими могут быть последствия.

Темы: ПольшаУкраинавойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоРоссияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье, под завалами могут быть люди

обновленоСуркис и Шуфрич вышли из НОК, Шевченко предлагают остаться

Орбан предложил альтернативу плану ЕС по поддержке Украины на 18 млрд евро

Украина будет производить тяжелое вооружение и военную технику как минимум с шестью странами НАТО

видео, фотоКомитет защиты журналистов вручил награду главреду УП Севгиль Мусаевой

Шевченко уходит из состава НОК в знак протеста

Все новости...
Польша
Украинский monobank могут запустить в Польше – Тигипко
В Польше ожидают активизации российской пропаганды после инцидента с ракетой
Украинские эксперты прибыли в Польшу для расследования падения ракеты - Кулеба
Последние новости
00:21
Путин превратит замороженную войну в Украине в бомбу замедленного действия - Кулеба
23:59
видеоЗеленский: Энергетики работают, аварийных отключений уже значительно меньше
23:52
В Донецкой области сверхжестокие бои, за минувшие сутки отбито около 100 атак – Зеленский
23:09
обновленоРоссияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье, под завалами могут быть люди
23:06
Аварийные отключения света в субботу не планируются - "Укрэнерго"
22:37
В России устроили истерику из-за видео с убитыми оккупантами
22:32
80 государств подписали декларацию о неприменении взрывчатых боеприпасов в городах
21:58
Польские следователи могут приехать в Украину в рамках расследования инцидента с ракетой
21:41
Пошли воевать против Украины: российские тюрьмы рекордно опустели
21:20
На Херсонщине в пыточных держали даже подростков – омбудсмен
Все новости...