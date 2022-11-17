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Результаты расследования падения ракеты в Польше станут известны через несколько дней - МИД Польши

Станислав ПогориловЧетверг, 17 ноября 2022, 23:57
Результаты расследования падения ракеты в Польше станут известны через несколько дней - МИД Польши
Фото: Getty Images

Спикер Министерства иностранных дел Польши Лукаш Ясина сообщил, что результаты расследования падения ракеты в польском селе Пшеводув Грубешовского уезда Люблинского воеводства станут известны через несколько дней.

Источник: CNN

Детали: Ясина заявил, что Польша продвигается вперед в расследовании инцидента, власти ожидают получить результаты в ближайшие несколько дней.

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По его словам, украинские эксперты также будут допущены к месту происшествия, но, добавил он, сначала необходимо "создать определенные правовые механизмы, чтобы дать хорошее пространство для их экспертизы".

Что предшествовало: Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что взрывы на востоке Польши были несчастным случаем, и Варшава не считает инцидент с ракетой нападением на страну, поскольку упавшая ракета, по словам Дуды, вероятно, была выпущена украинскими силами ПВО.

Узнать больше: Ракетой по Польше: что известно об атаке на государство НАТО и какими могут быть последствия.

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Темы: ПольшаУкраинавойна
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