Окупанти тримають під вогневим контролем Херсон, загинув мешканець – ОК "Південь"
П'ятниця, 18 листопада 2022, 01:51
В ОК "Південь" повідомили, що окупанти тримають під вогневим контролем правий берег Дніпра і звільнений Херсон, один з мешканців загинув від осколкових поранень.
Джерело: ОК "Південь" у Facebook
Дослівно: "Окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон".
Деталі: За даними оперативного командування, внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку.
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