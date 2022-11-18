Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти тримають під вогневим контролем Херсон, загинув мешканець – ОК "Південь"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 листопада 2022, 01:51

В ОК "Південь" повідомили, що окупанти тримають під вогневим контролем правий берег Дніпра і звільнений Херсон, один з мешканців загинув від осколкових поранень.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Дослівно: "Окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон".

Деталі: За даними оперативного командування, внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

оновленоРосіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди

оновленоСуркіс і Шуфрич вийшли з НОК, Шевченку пропонують лишитись

Орбан запропонував альтернативу плану ЄС із підтримки України на 18 млрд євро

Україна вироблятиме важке озброєння і військову техніку щонайменше з шістьма країнами НАТО

відео, фотоКомітет захисту журналістів вручив нагороду головреду УП Севгіль Мусаєвій

Шевченко йде зі складу НОК на знак протесту

Усі новини...
Херсон
"Згодні сидіти без води і світла, аби ми лишилися з Україною". Як оживає Херсон 
Правоохоронці затримали депутата забороненої "ОПЗЖ": працював на окупантів Херсонщини
Херсон: які аптеки вже працюють і де приймають лікарі
Останні новини
01:07
Засновницю стартапу Theranos засудили в США до 11 років в'язниці за шахрайство
00:51
Чарльз ІІІ заборонив подавати фуа-гра в королівських резиденціях
00:37
ЗСУ зруйнували пункт базування окупантів на Кінбурнській косі – ОК "Південь"
00:21
Путін перетворить заморожену війну в Україні на бомбу уповільненої дії – Кулеба
23:59
відеоЗеленський: Енергетики працюють, аварійних відключень вже значно менше
23:52
На Донеччині наджорстокі бої, за минулу добу відбито близько 100 атак – Зеленський
23:09
оновленоРосіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди
23:06
Аварійні відключення світла в суботу не плануються – "Укренерго"
22:37
У Росії влаштували істерику через відео з убитими окупантами
22:32
80 держав підписали декларацію про незастосування вибухових боєприпасів у містах
Усі новини...