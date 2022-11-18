Окупанти тримають під вогневим контролем Херсон, загинув мешканець – ОК "Південь"

В ОК "Південь" повідомили, що окупанти тримають під вогневим контролем правий берег Дніпра і звільнений Херсон, один з мешканців загинув від осколкових поранень.

Джерело: ОК "Південь" у Facebook

Дослівно: "Окупанти обстрілюють правий берег реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією. Тримають під вогневим ураженням Чорнобаївку, Антонівку і сам Херсон".

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Деталі: За даними оперативного командування, внаслідок одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий мешканець. Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку.