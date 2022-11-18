Оккупанты держат под огневым контролем Херсон, погиб житель - ОК "Юг"

В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты держат под огневым контролем правый берег Днепра и освобожденный Херсон, один из жителей погиб от осколочных ранений.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. Держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон".

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Детали: По данным оперативного командования, в результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме.