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Оккупанты держат под огневым контролем Херсон, погиб житель - ОК "Юг"

Станислав ПогориловПятница, 18 ноября 2022, 00:51
Оккупанты держат под огневым контролем Херсон, погиб житель - ОК Юг

В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты держат под огневым контролем правый берег Днепра и освобожденный Херсон, один из жителей погиб от осколочных ранений.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. Держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон".

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Детали: По данным оперативного командования, в результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме.

Темы: Херсонвойна
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