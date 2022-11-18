Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты держат под огневым контролем Херсон, погиб житель - ОК "Юг"

Станислав ПогориловПятница, 18 ноября 2022, 01:51

В ОК "Юг" сообщили, что оккупанты держат под огневым контролем правый берег Днепра и освобожденный Херсон, один из жителей погиб от осколочных ранений.

Источник: ОК "Юг" в Facebook

Дословно: "Оккупанты обстреливают правый берег реактивными системами залпового огня, минометами и тяжелой артиллерией. Держат под огневым поражением Чернобаевку, Антоновку и сам Херсон".

Детали: По данным оперативного командования, в результате одного из обстрелов областного центра от осколочных ранений погиб местный житель. Также вблизи попадания минометного снаряда повреждены окна в многоэтажном доме.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

обновленоРоссияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье, под завалами могут быть люди

обновленоСуркис и Шуфрич вышли из НОК, Шевченко предлагают остаться

Орбан предложил альтернативу плану ЕС по поддержке Украины на 18 млрд евро

Украина будет производить тяжелое вооружение и военную технику как минимум с шестью странами НАТО

видео, фотоКомитет защиты журналистов вручил награду главреду УП Севгиль Мусаевой

Шевченко уходит из состава НОК в знак протеста

Все новости...
Херсон
"Согласны сидеть без воды и света, лишь бы остаться с Украиной". Как оживает Херсон
Правоохранители задержали депутата запрещенной "ОПЗЖ": работал на оккупантов Херсонщины
Херсон: какие аптеки уже работают и где принимают врачи
Последние новости
01:07
Основательницу стартапа Theranos приговорили в США к 11 годам тюрьмы за мошенничество
00:51
Чарльз ІІІ запретил подавать фуа-гра в королевских резиденциях
00:37
ВСУ разрушили пункт базирования оккупантов на Кинбурнской косе - ОК "Юг"
00:21
Путин превратит замороженную войну в Украине в бомбу замедленного действия - Кулеба
23:59
видеоЗеленский: Энергетики работают, аварийных отключений уже значительно меньше
23:52
В Донецкой области сверхжестокие бои, за минувшие сутки отбито около 100 атак – Зеленский
23:09
обновленоРоссияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье, под завалами могут быть люди
23:06
Аварийные отключения света в субботу не планируются - "Укрэнерго"
22:37
В России устроили истерику из-за видео с убитыми оккупантами
22:32
80 государств подписали декларацию о неприменении взрывчатых боеприпасов в городах
Все новости...