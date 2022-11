Із Twitter звільняються сотні співробітників – ЗМІ

Технологічний репортер New York Times Райан Мак повідомив, що з Twitter звільняються сотні співробітників.

Джерело: Райан Мак у Twitter, BBC

Pink Floyd's "Wish You Were Here," employees signing off a video call while Musk is pitching his vision, a wave of 🫡 emojis.



Inside Decision Day at Twitter where hundreds of people may have just resigned.



(w/ @MikeIsaac, @dmccabe & @kateconger) https://t.co/8HE2DsSkfD