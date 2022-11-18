Із Twitter звільняються сотні співробітників – ЗМІ

Технологічний репортер New York Times Райан Мак повідомив, що з Twitter звільняються сотні співробітників.

Джерело: Райан Мак у Twitter, BBC

Pink Floyd's "Wish You Were Here," employees signing off a video call while Musk is pitching his vision, a wave of 🫡 emojis.



Inside Decision Day at Twitter where hundreds of people may have just resigned.



(w/ @MikeIsaac, @dmccabe & @kateconger) https://t.co/8HE2DsSkfD Реклама: November 17, 2022

Пряма мова Райана Мака: "День ухвалення рішень у Twitter, коли сотні людей, можливо, щойно звільнилися".

Деталі: Twitter повідомив співробітникам, що офісні будівлі компанії буде тимчасово закрито до 21 листопада. Причину переїзду не вказано, зазначає BBC.

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Оголошення з’явилося на тлі повідомлень про те, що велика кількість співробітників звільнилася.

Що було раніше: Мільярдер та власник Twitter Ілон Маск розіслав працівникам електронні листи, у яких вимагає зобов’язатись працювати у високо інтенсивному режимі або прийняти пропозицію звільнення з компанії з компенсацією.