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Із Twitter звільняються сотні співробітників – ЗМІ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 листопада 2022, 02:37
CHRIS DELMAS/AFP VIA GETTY IMAGES

Технологічний репортер New York Times Райан Мак повідомив, що з Twitter звільняються сотні співробітників.

Джерело: Райан Мак у Twitter, BBC

Пряма мова Райана Мака: "День ухвалення рішень у Twitter, коли сотні людей, можливо, щойно звільнилися".

Деталі: Twitter повідомив співробітникам, що офісні будівлі компанії буде тимчасово закрито до 21 листопада. Причину переїзду не вказано, зазначає BBC.

Оголошення з’явилося на тлі повідомлень про те, що велика кількість співробітників звільнилася.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Мільярдер та власник Twitter Ілон Маск розіслав працівникам електронні листи, у яких вимагає зобов’язатись працювати у високо інтенсивному режимі або прийняти пропозицію звільнення з компанії з компенсацією.

Теми: Масксоцмережі
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