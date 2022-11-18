Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Із Twitter звільняються сотні співробітників – ЗМІ

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 листопада 2022, 01:37
Із Twitter звільняються сотні співробітників – ЗМІ
CHRIS DELMAS/AFP VIA GETTY IMAGES

Технологічний репортер New York Times Райан Мак повідомив, що з Twitter звільняються сотні співробітників.

Джерело: Райан Мак у Twitter, BBC

Пряма мова Райана Мака: "День ухвалення рішень у Twitter, коли сотні людей, можливо, щойно звільнилися".

Деталі: Twitter повідомив співробітникам, що офісні будівлі компанії буде тимчасово закрито до 21 листопада. Причину переїзду не вказано, зазначає BBC.

ВІДЕО ДНЯ

Оголошення з’явилося на тлі повідомлень про те, що велика кількість співробітників звільнилася.

Що було раніше: Мільярдер та власник Twitter Ілон Маск розіслав працівникам електронні листи, у яких вимагає зобов’язатись працювати у високо інтенсивному режимі або прийняти пропозицію звільнення з компанії з компенсацією.

Теми: Масксоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
Маск
SpaceX блокувала роботу Starlink для українських військових через політичні симпатії Маска - ЗМІ
New Yorker: Маск публічно збрехав про розмову з Путіним восени 2022 року
Маск каже, що функцію блокування видалять з X
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: