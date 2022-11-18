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Из Twitter увольняются сотни сотрудников - СМИ

Станислав ПогориловПятница, 18 ноября 2022, 02:37
CHRIS DELMAS/AFP VIA GETTY IMAGES

Технологический репортер New York Times Райан Мак сообщил, что из Twitter увольняются сотни сотрудников.

Источник: Райан Мак в Twitter, BBC

Прямая речь Райана Мака: "День принятия решений в Twitter, когда сотни людей, возможно, только что уволились".

Детали: Twitter сообщил сотрудникам, что офисные здания компании будут временно закрыты до 21 ноября. Причина переезда не указана, отмечает BBC.

Объявление было сделано на фоне сообщений о том, что большое количество сотрудников увольняется.

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Что предшествовало: Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск разослал работникам электронные письма, в которых требует обязаться работать в высоко интенсивном режиме или принять предложение увольнения из компании с компенсацией.

Темы: Масксоцсети
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