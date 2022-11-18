Из Twitter увольняются сотни сотрудников - СМИ

Технологический репортер New York Times Райан Мак сообщил, что из Twitter увольняются сотни сотрудников.

Источник: Райан Мак в Twitter, BBC

Pink Floyd's "Wish You Were Here," employees signing off a video call while Musk is pitching his vision, a wave of 🫡 emojis.



Inside Decision Day at Twitter where hundreds of people may have just resigned.



(w/ @MikeIsaac, @dmccabe & @kateconger) https://t.co/8HE2DsSkfD Реклама: November 17, 2022

Прямая речь Райана Мака: "День принятия решений в Twitter, когда сотни людей, возможно, только что уволились".

Детали: Twitter сообщил сотрудникам, что офисные здания компании будут временно закрыты до 21 ноября. Причина переезда не указана, отмечает BBC.

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Объявление было сделано на фоне сообщений о том, что большое количество сотрудников увольняется.

Что предшествовало: Миллиардер и владелец Twitter Илон Маск разослал работникам электронные письма, в которых требует обязаться работать в высоко интенсивном режиме или принять предложение увольнения из компании с компенсацией.