ЗСУ спроможні зірвати зусилля росіян зміцнити оборону на Херсонщині – ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Збройні сили можуть бути спроможні зірвати зусилля росіян зміцнити та утримати свої оборонні позиції на окупованій частині Херсонщини.

Джерело: ISW

Дослівно: "Українським силам, ймовірно, буде важче досягти таких драматичних наслідків у східній частині Херсона, але вони можуть бути в змозі зірвати зусилля росіян щодо зміцнення і утримання своїх нових оборонних ліній".

Деталі: Повідомляється, що російські сили на сході Херсонської області, ймовірно, частково вразливі до "української кампанії з перехоплення", подібної до тієї, що була успішно використана українськими силами для повернення західної частини Херсонської області.

Кілька основних наземних ліній зв'язку (GLOC) проходять через східну Херсонську область до інших контрольованих Росією районів на півдні України: південна траса Т2202 Нова Каховка-Армянськ, південно-східна траса Р47 Каховка-Генічеськ та траса М14, яка проходить на схід до Мелітополя, Бердянська та Маріуполя.

Супутникові знімки з географічною прив'язкою вказують на те, що російські війська створюють оборонні позиції вздовж деяких з цих критично важливих ліній розмежування, а повідомлення в соціальних мережах вказують на те, що українські удари вже почали націлюватися на російські райони зосередження і військові об'єкти на цих маршрутах.

Таким чином, обмежена кількість високоякісних автомобільних доріг і залізниць в цьому районі, особливо тих, що з'єднують Крим з материком, створює потенційні "вузькі місця", які можуть виявитися вразливими до зусиль з боку України з їхнього блокування.

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Це, відповідно, поступово погіршить російську спроможність продовжувати постачати своє угрупування в східній частині Херсонщини, а також в інших регіонах південної України.