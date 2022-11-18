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ВСУ способны сорвать усилия россиян укрепить оборону на Херсонщине - ISW

Станислав ПогориловПятница, 18 ноября 2022, 03:54
ВСУ способны сорвать усилия россиян укрепить оборону на Херсонщине - ISW
Фото: Генштаб ВСУ

Аналитики Института изучения войны (ISW) считают, что Вооруженные силы могут быть способны сорвать усилия россиян укрепить и удержать свои оборонительные позиции на оккупированной части Херсонщины.

Источник: ISW

Дословно: "Украинским силам, вероятно, будет труднее достичь таких драматических последствий в восточной части Херсона, но они могут быть в состоянии сорвать усилия россиян по укреплению и удержанию своих новых оборонительных линий".

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Детали: Сообщается, что российские силы на востоке Херсонской области, вероятно, частично уязвимы к "украинской кампании по перехвату", подобной той, что была успешно использована украинскими силами для возвращения западной части Херсонской области.

Несколько основных наземных линий связи (GLOC) проходят через восточную Херсонскую область в другие контролируемые Россией районы на юге Украины: южная трасса Т2202 Новая Каховка-Армянск, юго-восточная трасса Р47 Каховка-Геническ и трасса М14, которая проходит на восток до Мелитополя, Бердянска и Мариуполя.

Спутниковые снимки с географической привязкой указывают на то, что российские войска создают оборонительные позиции вдоль некоторых из этих критически важных линий разграничения, а сообщения в социальных сетях указывают на то, что украинские удары уже начали нацеливаться на российские районы сосредоточения и военные объекты на этих маршрутах.

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Таким образом, ограниченное количество высококачественных автомобильных и железных дорог в этом районе, особенно тех, что соединяют Крым с материком, создает потенциальные "узкие места", которые могут оказаться уязвимыми к усилиям со стороны Украины по их блокированию.

Это, соответственно, постепенно ухудшит российскую способность продолжать снабжать свою группировку в восточной части Херсонщины, а также в других регионах южной Украины.

Темы: Херсонская областьвойнаУкраинаРосcия
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