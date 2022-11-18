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КНДР запустила чергову міжконтинентальну балістичну ракету, здатну досягти США

Станіслав Погорілов, Олена РощінаП'ятниця, 18 листопада 2022, 05:14
Фото: Getty Images

Північна Корея запустила ймовірно міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) в напрямку сходу в п'ятницю, повідомив офіційний представник міністерства оборони Південної Кореї.

Джерело: CNN, Reuters

Деталі: Повідомляється, що це сталося через день після того, як Пхеньян запустив балістичну ракету малої дальності у води біля східного узбережжя Корейського півострова і зробив "суворе попередження" США про "більш жорстку військову протидію" їх більш тісним оборонним зв'язкам з Південною Кореєю і Японією.

Це вже другий ймовірний випробувальний запуск ракети цього місяця - попередній запуск ракети, здійснений 3 листопада, виявився невдалим.

За підрахунками CNN, Північна Корея проводила ракетні випробування 34 дні в цьому році. Підрахунок включає як балістичні, так і крилаті ракети.

Міністр оборони Японії Ясуказу Хамада заявив, що ракета, випущена в п'ятницю Північною Кореєю, мала достатню дальність, щоб досягти материкової частини США, і могла пролетіти до 15 000 км (9320 миль).

Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив, що снаряд класу міжконтинентальних балістичних ракет досяг висоти 6000 км (3730 миль), подолавши дальність 1000 км (622 милі) по високій траєкторії. Він приземлився приблизно за 200 км (124 милі) на захід від острова Осіма-Осіма в північній префектурі Хоккайдо.

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Теми: КНДРзброяСШАЯпонія
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