КНДР запустила очередную межконтинентальную баллистическую ракету, способную достичь США

Северная Корея запустила вероятно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) в направлении востока в пятницу, сообщил официальный представитель министерства обороны Южной Кореи.

Источник: CNN, Reuters

Детали: Сообщается, что это произошло через день после того, как Пхеньян запустил баллистическую ракету малой дальности в воды у восточного побережья Корейского полуострова и сделал "строгое предупреждение" США о "более жестком военном противодействии" их более тесным оборонным связям с Южной Кореей и Японией.

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Это уже второй вероятный испытательный запуск ракеты в этом месяце - предыдущий запуск ракеты, осуществленный 3 ноября, оказался неудачным.

По подсчетам CNN, Северная Корея проводила ракетные испытания 34 дня в этом году. Подсчет включает как баллистические, так и крылатые ракеты.

Министр обороны Японии Ясуказу Хамада заявил, что ракета, выпущенная в пятницу Северной Кореей, имела достаточную дальность, чтобы достичь материковой части США, и могла пролететь до 15 000 км (9320 миль).

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Главный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что снаряд класса межконтинентальных баллистических ракет достиг высоты 6000 км (3730 миль), преодолев дальность 1000 км (622 мили) по высокой траектории. Он приземлился примерно в 200 км (124 мили) к западу от острова Осима-Осима в северной префектуре Хоккайдо.