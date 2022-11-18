Вагнерівці почали вербувати на війну робітників заводів – Генштаб
П'ятниця, 18 листопада 2022, 07:30
В Білгородській області РФ розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до ПВК "Вагнер".
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: За даними Генштабу, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК "Вагнер" терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати.
Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату. По завершенню - учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою кампанією.
ВІДЕО ДНЯ