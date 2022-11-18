Вагнерівці почали вербувати на війну робітників заводів – Генштаб

В Білгородській області РФ розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до ПВК "Вагнер".

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними Генштабу, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК "Вагнер" терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати.

Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату. По завершенню - учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою кампанією.