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Вагнерівці почали вербувати на війну робітників заводів – Генштаб

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 18 листопада 2022, 07:30
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

В Білгородській області РФ розпочато активне вербування працівників промислових підприємств до ПВК "Вагнер".

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: За даними Генштабу, за домовленістю з керівництвом Оскольського електрометалургійного комбінату, працівників призовного віку будуть залучати до військових зборів на базі ПВК "Вагнер" терміном 30 днів зі збереженням заробітної плати.

Збори планується проводити партіями по 25% працівників зазначеної категорії від комбінату. По завершенню - учасникам буде запропоновано підписати контракт з приватною військовою кампанією.

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Теми: війнаВагнерРосія
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