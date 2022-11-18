Вагнеровцы начали вербовать на войну рабочих заводов - Генштаб

В Белгородской области РФ начата активная вербовка работников промышленных предприятий в ЧВК "Вагнер".

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: По данным Генштаба, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать к военным сборам на базе ЧВК "Вагнер" сроком 30 дней с сохранением заработной платы.

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Сборы планируется проводить партиями по 25% работников указанной категории от комбината. По завершению - участникам будет предложено подписать контракт с частной военной кампанией.