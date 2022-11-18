На Івано-Франківщині пройдуть військові навчання, мешканців просять не лякатись вибухів – ОВА
П'ятниця, 18 листопада 2022, 07:59
Голова Івано-Франківської ОДА Світлана Онищук повідомила про навчання військових в регіоні 18 листопада.
Джерело: Онищук у Telegram
Пряма мова Онищук: "Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання".
Деталі: Також вона наголосила на необхідності стежити за сигналами повітряної тривоги та прямувати в укриття.
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