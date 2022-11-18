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На Ивано-Франковщине пройдут военные учения, жителей просят не пугаться взрывов - ОВА

Станислав ПогориловПятница, 18 ноября 2022, 07:59
Светлана Онищук, фото: Telegram

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила об учениях военных в регионе 18 ноября.

Источник: Онищук в Telegram

Прямая речь Онищук: "Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения".

Детали: Также она подчеркнула необходимость следить за сигналами воздушной тревоги и направляться в укрытие.

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Темы: Ивано-Франковская областьвойна
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