На Ивано-Франковщине пройдут военные учения, жителей просят не пугаться взрывов - ОВА

Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила об учениях военных в регионе 18 ноября.

Источник: Онищук в Telegram

Прямая речь Онищук: "Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения".

Детали: Также она подчеркнула необходимость следить за сигналами воздушной тревоги и направляться в укрытие.