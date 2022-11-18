На Ивано-Франковщине пройдут военные учения, жителей просят не пугаться взрывов - ОВА
Пятница, 18 ноября 2022, 07:59
Председатель Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила об учениях военных в регионе 18 ноября.
Источник: Онищук в Telegram
Прямая речь Онищук: "Если вы сегодня будете слышать звуки взрывов во время, когда нет воздушной тревоги, не пугайтесь. Наши военные проводят учения".
Детали: Также она подчеркнула необходимость следить за сигналами воздушной тревоги и направляться в укрытие.
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