Росіяни знову обстріляли Нікополь, прилетіло і в сонячну підстанцію
П'ятниця, 18 листопада 2022, 07:26
Російські війська у ніч на 18 листопада обстріляли Нікополь та прилеглі території у Дніпропетровській області, ніхто не постраждав.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова: "Від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина. Росіяни кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь. Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів. Минулося без постраждалих.
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У місті пошкоджено кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач. Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки".
Деталі: У решті районів області ніч була без тривог та обстрілів.
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