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Росіяни знову обстріляли Нікополь, прилетіло і в сонячну підстанцію 

Олена РощінаП'ятниця, 18 листопада 2022, 07:26
Росіяни знову обстріляли Нікополь, прилетіло і в сонячну підстанцію 
Наслідки обстрілів, фото з Telegram Валентина Резніченка

Російські війська у ніч на 18 листопада обстріляли Нікополь та прилеглі території у Дніпропетровській області, ніхто не постраждав. 

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина. Росіяни кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь. Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів. Минулося без постраждалих. 

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У місті пошкоджено кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач. Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки". 

Деталі: У решті районів області ніч була без тривог та обстрілів.

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Теми: Дніпропетровська областьНікопольвійна
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