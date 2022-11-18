Росіяни знову обстріляли Нікополь, прилетіло і в сонячну підстанцію 

Російські війська у ніч на 18 листопада обстріляли Нікополь та прилеглі території у Дніпропетровській області, ніхто не постраждав.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Від ворожого вогню знову потерпала Нікопольщина. Росіяни кілька разів накрили РСЗВ сам Нікополь. Випустили на нічні квартали понад 40 снарядів. Минулося без постраждалих.

У місті пошкоджено кілька багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди та лінія електропередач. Прилетіло від росіян і у сонячну підстанцію та гаражний кооператив. Понівечені гаражі та автiвки".

Деталі: У решті районів області ніч була без тривог та обстрілів.