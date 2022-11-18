Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне снова обстреляли Никополь, прилетело и в солнечную подстанцию

Елена РощинаПятница, 18 ноября 2022, 08:26
Последствия обстрелов, фото из Telegram Валентина Резниченко

Российские войска в ночь на 18 ноября обстреляли Никополь и прилегающие территории в Днепропетровской области, никто не пострадал.

Источник:глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "От вражеского огня снова страдала Никопольщина. Россияне несколько раз накрыли РСЗО сам Никополь. Выпустили на ночные кварталы более 40 снарядов. Обошлось без пострадавших.

В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Повреждены гаражи и автомобили".

Детали: В остальных районах области ночь была без тревог и обстрелов.

Темы: Днепропетровская областьНикопольвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Кремль не останавливал мобилизацию, готовится к очередной волне - ISW

обновленоРоссияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье, под завалами могут быть люди

обновленоСуркис и Шуфрич вышли из НОК, Шевченко предлагают остаться

Орбан предложил альтернативу плану ЕС по поддержке Украины на 18 млрд евро

Украина будет производить тяжелое вооружение и военную технику как минимум с шестью странами НАТО

видео, фотоКомитет защиты журналистов вручил награду главреду УП Севгиль Мусаевой

Все новости...
Днепропетровская область
Российские ракетные удары по Днепру: ранены 23 человека
Обстрелы Никополя: враг попал в 20 домов, повреждена линия электропередач
В Никополе россияне попали в десять частных домов
Последние новости
06:57
ВСУ отбили атаки оккупантов возле 6 населенных пунктов на Донетчине - Генштаб
05:40
Кремль не останавливал мобилизацию, готовится к очередной волне - ISW
04:40
ЕС до 5 декабря подготовится к внедрению предельной цены на российскую нефть
03:47
Страны G7 на следующей неделе хотят объявить предельную цену на российскую нефть
03:13
Маск спросил у пользователей Twitter, нужно ли разбанить Трампа
02:34
Россия готовила арсенал высокоточных ракет еще до вторжения в Украину - СМИ
01:53
Белый дом: Только Зеленский может принять решение о переговорах с Россией, его не подталкивают
01:07
Основательницу стартапа Theranos приговорили в США к 11 годам тюрьмы за мошенничество
00:51
Чарльз ІІІ запретил подавать фуа-гра в королевских резиденциях
00:37
ВСУ разрушили пункт базирования оккупантов на Кинбурнской косе - ОК "Юг"
Все новости...