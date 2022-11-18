Россияне снова обстреляли Никополь, прилетело и в солнечную подстанцию

Российские войска в ночь на 18 ноября обстреляли Никополь и прилегающие территории в Днепропетровской области, никто не пострадал.

Источник:глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "От вражеского огня снова страдала Никопольщина. Россияне несколько раз накрыли РСЗО сам Никополь. Выпустили на ночные кварталы более 40 снарядов. Обошлось без пострадавших.

В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Повреждены гаражи и автомобили".

Детали: В остальных районах области ночь была без тревог и обстрелов.