Россияне снова обстреляли Никополь, прилетело и в солнечную подстанцию
Пятница, 18 ноября 2022, 08:26
Российские войска в ночь на 18 ноября обстреляли Никополь и прилегающие территории в Днепропетровской области, никто не пострадал.
Источник:глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь: "От вражеского огня снова страдала Никопольщина. Россияне несколько раз накрыли РСЗО сам Никополь. Выпустили на ночные кварталы более 40 снарядов. Обошлось без пострадавших.
В городе повреждены несколько многоэтажных и частных домов, хозяйственные постройки и линия электропередач. Прилетело от россиян и в солнечную подстанцию и гаражный кооператив. Повреждены гаражи и автомобили".
Детали: В остальных районах области ночь была без тревог и обстрелов.