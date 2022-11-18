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Росіяни атакували ракетами С-300 село у Запорізькій області

Олена РощінаП'ятниця, 18 листопада 2022, 07:54
Росіяни атакували ракетами С-300 село у Запорізькій області
Запорізька область, фото з Telegram Олександра Старуха

У ніч на 18 листопада російські військові обстріляли села у Запорізькій області, в селі Зарічне пошкодили будівлю будинку культури.

Джерело: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко

Пряма мова Старуха: "Вночі ворог атакував наші мирні селища. Внаслідок влучання ракети, ймовірно С-300, в одному з сіл Запорізького району, пошкоджено будівлю будинку культури. За попередніми даними, люди не постраждали".

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Деталі: Ракети С-300 пошкодили сільський будинок культури у с. Зарічне, уточнив Тимошенко. Поранених та загиблих немає.

 

УП, доповнено
Теми: Запорізька областьвійна
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