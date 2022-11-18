Россияне атаковали ракетами С-300 село в Запорожской области

В ночь на 18 ноября российские военные обстреляли поселки в Запорожской области, в селе Заречное повредили здание дома культуры.

Источник: глава Запорожской ОВА Александр Старух, заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко

Прямая речь Старуха: "Ночью враг атаковал наши мирные поселки. В результате попадания ракеты, вероятно С-300, в одном из сел Запорожского района повреждено здание дома культуры. По предварительным данным, люди не пострадали".

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Детали: Ракеты С-300 повредили сельский дом культуры в с. Заречное, уточнил Тимошенко. Раненых и погибших нет.