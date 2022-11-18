Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка: Після відступу з Херсона армія РФ не виключає нового прориву ЗСУ

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 09:09

Російські сили після відступу з правого берега Дніпра на Херсонщині проходять доукомплектацію; частина з них певно залишаться на півдні, частину можуть перекинути під Бахмут.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 18 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Після відступу з правобережжя Дніпра на Херсонщині, зазначають у ньому, російські війська зайняті передусім доукомплектацією, перегрупуванням та підготовкою оборонних рубежів на більшості ділянок уздовж всієї лінії фронту в Україні.

"Підрозділи спорудили нові системи окопів біля адмінмежі з Кримом та поблизу Сіверського Донця на межі Донецької і Луганської областей. Деякі ці місця розташовані за 60 км углиб від нинішньої лінії фронту, що може свідчити про приготування російського командування на випадок нового суттєвого прориву лінії фронту українцями", – вважають британські розвідники. 

"Ймовірно, що РФ спробує перекинути частину сил, які вийшли з-під Херсона, для посилення й розширення наступальних операцій під Бахмутом", – зазначають в огляді. 

ВІДЕО ДНЯ

В огляді за 17 листопада розповідали, що для завдання масованих ракетних ударів по Україні Росії доводиться виснажувати свої запаси крилатих ракет.

Теми: війнарозвідкаБахмутХерсонська область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Кремль не зупиняв мобілізацію, готується до чергової хвилі – ISW

оновленоРосіяни вдарили по об’єкту інфраструктури в Запоріжжі, під завалами можуть бути люди

оновленоСуркіс і Шуфрич вийшли з НОК, Шевченку пропонують лишитись

Орбан запропонував альтернативу плану ЄС із підтримки України на 18 млрд євро

Україна вироблятиме важке озброєння і військову техніку щонайменше з шістьма країнами НАТО

відео, фотоКомітет захисту журналістів вручив нагороду головреду УП Севгіль Мусаєвій

Усі новини...
війна
Росіяни знову обстріляли Нікополь, прилетіло і в сонячну підстанцію 
На Івано-Франківщині пройдуть військові навчання, мешканців просять не лякатись вибухів – ОВА
Вагнерівці почали вербувати на війну робітників заводів – Генштаб
Останні новини
07:32
Лише за 6 днів до Горлівки доставили близько 500 поранених мобілізованих РФ – Генштаб
06:57
ЗСУ відбили атаки окупантів біля 6 населених пунктів на Донеччині – Генштаб
05:40
Кремль не зупиняв мобілізацію, готується до чергової хвилі – ISW
04:40
ЄС до 5 грудня підготується до впровадження граничної ціни на російську нафту
03:47
Країни G7 наступного тижня хочуть оголосити граничну ціну на російську нафту
03:13
Маск спитав у користувачів Twitter, чи потрібно розбанити Трампа
02:34
Росія готувала арсенал високоточних ракет ще до вторгнення в Україну – ЗМІ
01:53
Білий дім: Лише Зеленський може прийняти рішення про переговори з Росією, його не підштовхують
01:07
Засновницю стартапу Theranos засудили в США до 11 років в'язниці за шахрайство
00:51
Чарльз ІІІ заборонив подавати фуа-гра в королівських резиденціях
Усі новини...