Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Британська розвідка: Після відступу з Херсона армія РФ не виключає нового прориву ЗСУ

"Європейська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 08:09

Російські сили після відступу з правого берега Дніпра на Херсонщині проходять доукомплектацію; частина з них певно залишаться на півдні, частину можуть перекинути під Бахмут.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 18 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Після відступу з правобережжя Дніпра на Херсонщині, зазначають у ньому, російські війська зайняті передусім доукомплектацією, перегрупуванням та підготовкою оборонних рубежів на більшості ділянок уздовж всієї лінії фронту в Україні.

Реклама:

"Підрозділи спорудили нові системи окопів біля адмінмежі з Кримом та поблизу Сіверського Донця на межі Донецької і Луганської областей. Деякі ці місця розташовані за 60 км углиб від нинішньої лінії фронту, що може свідчити про приготування російського командування на випадок нового суттєвого прориву лінії фронту українцями", – вважають британські розвідники. 

"Ймовірно, що РФ спробує перекинути частину сил, які вийшли з-під Херсона, для посилення й розширення наступальних операцій під Бахмутом", – зазначають в огляді. 

В огляді за 17 листопада розповідали, що для завдання масованих ракетних ударів по Україні Росії доводиться виснажувати свої запаси крилатих ракет.

Теми: війнарозвідкаБахмутХерсонська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Усі новини...
війна
ISW: Російські військові розгорнули "резервну армію", щоб кинути додаткові сили на південь України
Окупанти заявили, що "знищили" вже 3 дрони біля Кримського моста
Росіяни заявили, що Україна знову намагалася атакувати Кримський міст
Останні новини
23:43
Росіяни запустили "Шахеди" з півдня
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
22:30
Економічні новини 18 грудня: ЄС схвалив новий пакет санкцій проти РФ, "Київстар" відновив послугу SMS
22:21
відеоЗеленський провів наради щодо роботи у наступному році
21:50
На честь бабусі. У США вчені знайшли предка геконів та дали йому незвичне ім’я
21:47
Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні
21:40
У Туска кажуть, що блокаду кордону з Україною буде важко розв’язати через попередників
21:33
У Кременчуці пролунав вибух на промисловому об’єкті
21:29
ЄС посилить моніторинг танкерів, щоб запобігти обходу санкцій
Усі новини...
Реклама: