Британська розвідка: Після відступу з Херсона армія РФ не виключає нового прориву ЗСУ

Російські сили після відступу з правого берега Дніпра на Херсонщині проходять доукомплектацію; частина з них певно залишаться на півдні, частину можуть перекинути під Бахмут.

Про це йдеться в огляді Міноборони Британії про війну в Україні за 18 листопада, повідомляє "Європейська правда".

Після відступу з правобережжя Дніпра на Херсонщині, зазначають у ньому, російські війська зайняті передусім доукомплектацією, перегрупуванням та підготовкою оборонних рубежів на більшості ділянок уздовж всієї лінії фронту в Україні.

"Підрозділи спорудили нові системи окопів біля адмінмежі з Кримом та поблизу Сіверського Донця на межі Донецької і Луганської областей. Деякі ці місця розташовані за 60 км углиб від нинішньої лінії фронту, що може свідчити про приготування російського командування на випадок нового суттєвого прориву лінії фронту українцями", – вважають британські розвідники.

"Ймовірно, що РФ спробує перекинути частину сил, які вийшли з-під Херсона, для посилення й розширення наступальних операцій під Бахмутом", – зазначають в огляді.

