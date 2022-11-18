Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Британская разведка: После отступления из Херсона армия РФ не исключает нового прорыва ВСУ

"Европейская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 08:09

Российские силы после отступления с правого берега Днепра на Херсонщине проходят доукомплектацию; часть из них вероятно останутся на юге, часть могут перебросить под Бахмут.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 18 ноября, сообщает "Европейская правда".

После отступления с правобережья Днепра на Херсонщине, отмечают в нем, российские войска заняты прежде всего доукомплектацией, перегруппировкой и подготовкой оборонительных рубежей на большинстве участков вдоль всей линии фронта в Украине.

Реклама:

"Подразделения построили новые системы окопов возле админграницы с Крымом и вблизи Северского Донца между Донецкой и Луганской областями. Некоторые эти места расположены в 60 км вглубь от нынешней линии фронта, что может свидетельствовать о приготовлениях российского командования на случай нового существенного прорыва линии фронта украинцами", – считают британские разведчики. 

"Вероятно, что РФ попытается перебросить часть сил, которые вышли из-под Херсона, для усиления и расширения наступательных операций под Бахмутом", – отмечается в обзоре. 

В обзоре за 17 ноября рассказывали, что для нанесения массированных ракетных ударов по Украине России приходится истощать свои запасы крылатых ракет.

Темы: войнаразведкаБахмутХерсонская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
война
Приглашение послов РФ и Беларуси на вручение Нобелевской премии отозвали
В Бердянске прогремел мощный взрыв
ЕС: Политика Маска в отношении Twitter способствовала увеличению роспропаганды
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: