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Британская разведка: После отступления из Херсона армия РФ не исключает нового прорыва ВСУ

"Европейская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 09:09

Российские силы после отступления с правого берега Днепра на Херсонщине проходят доукомплектацию; часть из них вероятно останутся на юге, часть могут перебросить под Бахмут.

Об этом говорится в обзоре Минобороны Великобритании о войне в Украине за 18 ноября, сообщает "Европейская правда".

После отступления с правобережья Днепра на Херсонщине, отмечают в нем, российские войска заняты прежде всего доукомплектацией, перегруппировкой и подготовкой оборонительных рубежей на большинстве участков вдоль всей линии фронта в Украине.

"Подразделения построили новые системы окопов возле админграницы с Крымом и вблизи Северского Донца между Донецкой и Луганской областями. Некоторые эти места расположены в 60 км вглубь от нынешней линии фронта, что может свидетельствовать о приготовлениях российского командования на случай нового существенного прорыва линии фронта украинцами", – считают британские разведчики. 

"Вероятно, что РФ попытается перебросить часть сил, которые вышли из-под Херсона, для усиления и расширения наступательных операций под Бахмутом", – отмечается в обзоре. 

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В обзоре за 17 ноября рассказывали, что для нанесения массированных ракетных ударов по Украине России приходится истощать свои запасы крылатых ракет.

Темы: войнаразведкаБахмутХерсонская область
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