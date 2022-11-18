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Захисники за добу знищили 350 окупантів і 5 артилерійських систем

Ірина БалачукП'ятниця, 18 листопада 2022, 08:19
Захисники за добу знищили 350 окупантів і 5 артилерійських систем
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія у війні проти України вже втратила 83 460 військових, 2 879 танків, 5 808 бойових броньованих машин та 1 535 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.11 орієнтовно:

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  • особового складу ‒ близько 83 460 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 879 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 808 (+4) од,
  • артилерійських систем – 1 865 (+5) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+5) од,
  • крилатих ракет ‒ 480 (+6) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 366 (+4) од,
  • спеціальної техніки ‒ 161 (+1) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.  

Теми: РосіявійнаГенштаб
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