Захисники за добу знищили 350 окупантів і 5 артилерійських систем
П'ятниця, 18 листопада 2022, 08:19
Росія у війні проти України вже втратила 83 460 військових, 2 879 танків, 5 808 бойових броньованих машин та 1 535 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 18.11 орієнтовно:
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- особового складу ‒ близько 83 460 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 879 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 808 (+4) од,
- артилерійських систем – 1 865 (+5) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 536 (+5) од,
- крилатих ракет ‒ 480 (+6) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 366 (+4) од,
- спеціальної техніки ‒ 161 (+1) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Авдіївському напрямках.