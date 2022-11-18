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Защитники за сутки уничтожили 350 оккупантов и 5 артиллерийских систем

Ирина БалачукПятница, 18 ноября 2022, 08:19
Защитники за сутки уничтожили 350 оккупантов и 5 артиллерийских систем
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия в войне против Украины уже потеряла 83 460 военных, 2 879 танков, 5 808 боевых бронированных машин и 1 535 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.11 ориентировочно:

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  • личного состава – около 83 460 (+350) человек ликвидировано,
  • танков – 2 879 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин – 5 808 (+4) ед,
  • артиллерийских систем – 1 865 (+5) ед,
  • РСЗО – 393 (+0) ед,
  • средств ПВО – 209 (+0) ед,
  • самолетов – 278 (+0) ед,
  • вертолетов – 261 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 536 (+5) ед,
  • крылатых ракет – 480 (+6) ед,
  • кораблей/катеров – 16 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 366 (+4) ед,
  • специальной техники – 161 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях. 

Темы: РосcиявойнаГенштаб
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