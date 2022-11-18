Защитники за сутки уничтожили 350 оккупантов и 5 артиллерийских систем

Россия в войне против Украины уже потеряла 83 460 военных, 2 879 танков, 5 808 боевых бронированных машин и 1 535 БПЛА оперативно-тактического уровня.

Источник: Генеральный штаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 18.11 ориентировочно:

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личного состава – около 83 460 (+350) человек ликвидировано,

танков – 2 879 (+1) ед,

боевых бронированных машин – 5 808 (+4) ед,

артиллерийских систем – 1 865 (+5) ед,

РСЗО – 393 (+0) ед,

средств ПВО – 209 (+0) ед,

самолетов – 278 (+0) ед,

вертолетов – 261 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 536 (+5) ед,

крылатых ракет – 480 (+6) ед,

кораблей/катеров – 16 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 4 366 (+4) ед,

специальной техники – 161 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Лиманском и Авдеевском направлениях.