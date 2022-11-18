Одну із зустрічей "Вишеградського" саміту скасували через чеський бойкот Угорщини

Одна із зустрічей саміту Вишеградської четвірки - спікерів парламентів - скасувалася у зв’язку з тим, що чехи вирішили бойкотувати її через через Угорщину, яка зберігає лояльну до Росії позицію.

Про це повідомляє Euractiv, пише "Європейська правда".

Спікерка нижньої палати Маркета Пекарова-Адамова та спікер Сенату Мілош Вистрчил відмовилися сідати за один стіл з угорською стороною, через що Словаччина, яка приймає саміт, скасувала цю зустріч.

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За інформацією чеського видання Seznam Zprávy, бойкот планували і спікери польського Сейму та Сенату.

Спікер парламенту Угорщини, який є однопалатним, Ласло Кевер висловив жаль з приводу скасування зустрічі, заявивши, що ремарки чеських колег щодо Угорщини "є неповагою, не відповідають фактам та ставлять під питання право уряду Угорщини вести політику згідно з національними інтересами Угорщини".

Водночас, чеський прем’єр Петр Фіала все ж поїде на саміт, що планується 24 листопада. Для нього це буде перший саміт Вишеградської четвірки з часу вступу на посаду. "Гадаю, ні для кого не таємниця, що підхід Угорщини дуже відрізняється від політики інших країн "Вишеграду". Проте - і це важливо - наш діалог призвів до того, що досі Угорщина підтримала усі ключові рішення на рівні ЄС", - зазначив Фіала.

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Як зазначає видання, це вже не перший подібний випадок - у березні Словаччині довелося скасовувати зустріч міністрів оборони "Вишеграду" після того, як польський і чеський міністр вирішили не брати участі.

Нагадаємо, днями міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре розкритикував санкції ЄС проти Росії та заявив, що лідери, які це підтримували, мали б піти у відставку.

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