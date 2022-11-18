Одну из встреч Вышеградского саммита отменили из-за чешского бойкота Венгрии

Одна из встреч саммита Вышеградской четверки - спикеров парламентов - отменилась в связи с тем, что чехи решили бойкотировать её из-за Венгрии, которая сохраняет лояльную к России позицию.

Об этом сообщает Euractiv, пишет "Европейская правда".

Спикер нижней палаты Маркета Пекарова-Адамова и спикер Сената Милош Выстрчил отказались садиться за один стол с венгерской стороной, из-за чего Словакия, которая принимает саммит, отменила эту встречу.

По информации чешского издания Seznam Zprávy, бойкот планировали и спикеры польского Сейма и Сената.

Спикер парламента Венгрии, который является однопалатным, Ласло Кевер выразил сожаление по поводу отмены встречи, заявив, что ремарки чешских коллег в отношении Венгрии "являются неуважением, не соответствуют фактам и ставят под вопрос право правительства Венгрии вести политику в соответствии с национальными интересами Венгрии".

В то же время, чешский премьер Петр Фиала все же поедет на саммит, который планируется 24 ноября. Для него это будет первый саммит Вышеградской четверки со времени вступления в должность. "Думаю, ни для кого не секрет, что подход Венгрии очень отличается от политики других стран "Вышеграда". Однако - и это важно - наш диалог привел к тому, что до сих пор Венгрия поддержала все ключевые решения на уровне ЕС", - отметил Фиала.

Как отмечает издание, это уже не первый подобный случай - в марте Словакии пришлось отменять встречу министров обороны "Вышеграда" после того, как польский и чешский министр решили не участвовать.

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Напомним, на днях министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз раскритиковал санкции ЕС против России и заявил, что лидеры, которые это поддержали, должны были бы уйти в отставку.

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