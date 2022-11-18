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Колишній глава Бундестагу визнав помилки у політиці щодо Росії

П'ятниця, 18 листопада 2022, 10:33

Колишній спікер Бундестагу та ексміністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле визнав минулі помилки у відносинах з Росією. 

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Handelsblatt, пише "Європейська правда".

На запитання, чи сердиться він на себе через допущені помилки, політик-мастодонт відповів, що "ми не хотіли цього бачити".

Працюючи міністром внутрішніх справ, згадує Шойбле, він обговорював зі своїм російським колегою те, як можна було разом боротися з ісламістським терором. 

"Я міг би подивитися, що робить Росія у Чечні. Або послухати тодішнього президента Польщі Леха Качинського. Після нападу Росії на Грузію він попередив: Спочатку йде Грузія, потім Україна, Молдова, потім країни Балтії, а потім Польща. Він мав рацію", - сказав Шойбле.

Говорячи про колишню канцлерку Ангелу Меркель, Шойбле зазначив: примітно, що навіть зараз щодо Росії вона не може сказати, що ми допустили помилки..

Коли його запитали, чи завершений його список великих канцлерів, що включає Конрада Аденауера, Віллі Брандта та Гельмута Коля, Шойбле відповів: "На цей момент так. Чи буде пані Меркель зарахована до великих канцлерів, можливо, ще зарано, щоб робити остаточні висновки".

ВІДЕО ДНЯ

Раніше Меркель припустила, що її відставка з посади глави уряду могла вплинути на рішення Путіна почати повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що Росія вирішила почати війну.

Натомість, на думку міністра юстиції Німеччини Марко Бушмана, політика Ангели Меркель після анексії Криму значною мірою призвела до війни в Україні.

Теми: РосіяНімеччина
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