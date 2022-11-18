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Колишній глава Бундестагу визнав помилки у політиці щодо Росії

П'ятниця, 18 листопада 2022, 09:33

Колишній спікер Бундестагу та ексміністр фінансів Німеччини Вольфганг Шойбле визнав минулі помилки у відносинах з Росією. 

Про це він сказав у інтерв’ю виданню Handelsblatt, пише "Європейська правда".

На запитання, чи сердиться він на себе через допущені помилки, політик-мастодонт відповів, що "ми не хотіли цього бачити".

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Працюючи міністром внутрішніх справ, згадує Шойбле, він обговорював зі своїм російським колегою те, як можна було разом боротися з ісламістським терором. 

"Я міг би подивитися, що робить Росія у Чечні. Або послухати тодішнього президента Польщі Леха Качинського. Після нападу Росії на Грузію він попередив: Спочатку йде Грузія, потім Україна, Молдова, потім країни Балтії, а потім Польща. Він мав рацію", - сказав Шойбле.

Говорячи про колишню канцлерку Ангелу Меркель, Шойбле зазначив: примітно, що навіть зараз щодо Росії вона не може сказати, що ми допустили помилки..

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Коли його запитали, чи завершений його список великих канцлерів, що включає Конрада Аденауера, Віллі Брандта та Гельмута Коля, Шойбле відповів: "На цей момент так. Чи буде пані Меркель зарахована до великих канцлерів, можливо, ще зарано, щоб робити остаточні висновки".

Раніше Меркель припустила, що її відставка з посади глави уряду могла вплинути на рішення Путіна почати повномасштабне вторгнення Росії в Україну, але заявила, що "не звинувачує себе" в тому, що Росія вирішила почати війну.

Натомість, на думку міністра юстиції Німеччини Марко Бушмана, політика Ангели Меркель після анексії Криму значною мірою призвела до війни в Україні.

Теми: РосіяНімеччина
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