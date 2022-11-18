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Бывший глава Бундестага признал ошибки в политике в отношении России

Пятница, 18 ноября 2022, 10:33

Бывший спикер Бундестага и экс-министр финансов Германии Вольфганг Шойбле признал прошлые ошибки в отношениях с Россией. 

Об этом он сказал в интервью изданию Handelsblatt, пишет "Европейская правда".

На вопрос, сердится ли он на себя из-за допущенных ошибок, политик-мастодонт ответил, что "мы не хотели этого видеть".

Работая министром внутренних дел, вспоминает Шойбле, он обсуждал со своим российским коллегой то, как можно было вместе бороться с исламистским террором. 

"Я мог бы посмотреть, что делает Россия в Чечне. Или послушать тогдашнего президента Польши Леха Качиньского. После нападения России на Грузию он предупредил: Сначала идет Грузия, потом Украина, Молдова, потом страны Балтии, а потом Польша. Он был прав", - сказал Шойбле.

Говоря о бывшем канцлере Ангеле Меркель, Шойбле отметил: примечательно, что даже сейчас в отношении России она не может сказать, что мы допустили ошибки.

Когда его спросили, завершен ли его список великих канцлеров, включающий Конрада Аденауэра, Вилли Брандта и Гельмута Коля, Шойбле ответил: "На данный момент да. Будет ли госпожа Меркель причислена к великим канцлерам? Возможно, еще рано, чтобы делать окончательные выводы".

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Ранее Меркель предположила, что ее отставка с поста главы правительства могла повлиять на решение Путина начать полномасштабное вторжение России в Украину, но заявила, что "не винит себя" в том, что Россия решила начать войну.

А по мнению министра юстиции Германии Марко Бушмана, политика Ангелы Меркель после аннексии Крыма в значительной степени привела к войне в Украине.

Темы: РосcияГермания
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