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Росія запускає по Україні крилаті ракети з імітатором ядерної боєголовки – ЗМІ

Олена РощінаП'ятниця, 18 листопада 2022, 10:44
Ракета Х-55, ілюстративне фото з відкритих джерел

Одна з двох крилатих ракет, що були збиті над Києвом 17 листопада, була оснащена імітатором ядерної бойової частини, пише "Defense Express".

Джерело: "Defense Express" із посиланням на власні джерела

Деталі: За даними неназваних джерел, це була крилата ракета типу Х-55, в якій замість бойової частини було "прикручено" блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. 

Тобто для цього удару росіяни взяли як мінімум одну Х-55 із свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту "болванку", яку відстріляли по Україні. 

Уламок збитої російської Х-55
Уламок збитої російської ракети Х-55
Defense Express

"Defense Express" пояснює, що зазвичай Росія застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 – це "неядерна" модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку із "класичною" вибухівкою.

А Х-55 – це радянська ракета, яка першопочатково розроблялась саме як носій ядерної зброї, під так звану "спецБЧ" (так на радянському та російському військовому жаргоні позначається ядерна боєголовка). 

Звичайна та ядерна боєголовка конструктивно між собою відрізняються. 

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"Defense Express" припускає, що росіяни вийняли "спецБЧ" із Х-55, а зарядити туди звичайну боєголовку не змогли через відсутність конструктивної можливості, тому й застосували для удару Х-55 із порожньою "болванкою".

На думку експертів, те, що в хід пішла ракета Х-55 із "ядерного арсеналу" свідчить, що запас крилатих ракет у Росії вичерпується до позначки, критичної для Кремля. 

Або ж росіяни навмисне використали Х-55 із "пустим" імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження протиповітряної оборони України, додає видання. На початку війни росіяни для "перевантаження" української ППО використовували "розхідний матеріал" – наприклад, радянські безпілотники Ту-243, а не дефіцитні ракети.

У РФ вичерпуються і запаси новіших крилатих Х-101, саме під звичайну боєголовку (варіант для доставки ядерної зброї має позначення Х-102).

Як стало відомо Defense Express із власних джерел, під час атаки 15 листопада 2022 року була збита ракета Х-101, яка була виготовлена у третьому кварталі поточного року. Зазвичай спочатку відстрілюються "старіші" ракети, далі в хід йдуть новіші.

Теми: Росіязброявійна
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