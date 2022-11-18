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Росія запускає по Україні крилаті ракети з імітатором ядерної боєголовки – ЗМІ

Олена РощінаП'ятниця, 18 листопада 2022, 09:44
Росія запускає по Україні крилаті ракети з імітатором ядерної боєголовки – ЗМІ
Ракета Х-55, ілюстративне фото з відкритих джерел

Одна з двох крилатих ракет, що були збиті над Києвом 17 листопада, була оснащена імітатором ядерної бойової частини, пише "Defense Express".

Джерело: "Defense Express" із посиланням на власні джерела

Деталі: За даними неназваних джерел, це була крилата ракета типу Х-55, в якій замість бойової частини було "прикручено" блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. 

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Тобто для цього удару росіяни взяли як мінімум одну Х-55 із свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту "болванку", яку відстріляли по Україні. 

Уламок збитої російської Х-55
Уламок збитої російської ракети Х-55
Defense Express

"Defense Express" пояснює, що зазвичай Росія застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 – це "неядерна" модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку із "класичною" вибухівкою.

А Х-55 – це радянська ракета, яка першопочатково розроблялась саме як носій ядерної зброї, під так звану "спецБЧ" (так на радянському та російському військовому жаргоні позначається ядерна боєголовка). 

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Звичайна та ядерна боєголовка конструктивно між собою відрізняються. 

"Defense Express" припускає, що росіяни вийняли "спецБЧ" із Х-55, а зарядити туди звичайну боєголовку не змогли через відсутність конструктивної можливості, тому й застосували для удару Х-55 із порожньою "болванкою".

На думку експертів, те, що в хід пішла ракета Х-55 із "ядерного арсеналу" свідчить, що запас крилатих ракет у Росії вичерпується до позначки, критичної для Кремля. 

Або ж росіяни навмисне використали Х-55 із "пустим" імітатором ядерної бойової частини, щоб створити ефект перевантаження протиповітряної оборони України, додає видання. На початку війни росіяни для "перевантаження" української ППО використовували "розхідний матеріал" – наприклад, радянські безпілотники Ту-243, а не дефіцитні ракети.

У РФ вичерпуються і запаси новіших крилатих Х-101, саме під звичайну боєголовку (варіант для доставки ядерної зброї має позначення Х-102).

Як стало відомо Defense Express із власних джерел, під час атаки 15 листопада 2022 року була збита ракета Х-101, яка була виготовлена у третьому кварталі поточного року. Зазвичай спочатку відстрілюються "старіші" ракети, далі в хід йдуть новіші.

Теми: Росіязброявійна
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