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Россия запускает по Украине крылатые ракеты с имитатором ядерной боеголовки – СМИ

Елена РощинаПятница, 18 ноября 2022, 10:44
Ракета Х-55, иллюстративная фотография из открытых источников.

Одна из двух крылатых ракет, сбитых над Киевом 17 ноября, была оснащена имитатором ядерной боевой части, пишет "Defense Express".

Источник: "Defense Express" со ссылкой на собственные источники

Детали: По данным неназванных источников, это была крылатая ракета типа Х-55, в которой вместо боевой части был "прикручен" блок, выступавший имитатором ядерной боевой части.

То есть для этого удара россияне взяли как минимум одну Х-55 из своего "ядерного арсенала", "открутили" с этой ракеты ядерную боеголовку и вместо нее поставили пустую "болванку", которую отстреляли по Украине.

Обломок сбитой российской ракеты Х-55
Обломок сбитой российской ракеты Х-55
Defense Express

"Defense Express" объясняет, что обычно Россия применяла для ударов по Украине ракеты типа Х-555 – это "неядерная" модификация ракеты Х-55, переделанная под обычную боеголовку с "классической" взрывчаткой.

А Х-55 – это советская ракета, которая изначально разрабатывалась как носитель ядерного оружия, под так называемую "спецБЧ" (так на советском и российском военном жаргоне обозначается ядерная боеголовка).

Обычная и ядерная боеголовка конструктивно отличаются между собой.

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"Defense Express" предполагает, что россияне вынули "спецБЧ" из Х-55, а зарядить туда обычную боеголовку не смогли из-за отсутствия конструктивной возможности, поэтому и применили для удара Х-55 с пустой "болванкой".

По мнению экспертов, то, что в ход пошла ракета Х-55 из "ядерного арсенала", свидетельствует, что запас крылатых ракет в России исчерпывается до отметки, критической для Кремля.

Или же россияне умышленно использовали Х-55 с "пустым" имитатором ядерной боевой части, чтобы создать эффект перегрузки противовоздушной обороны Украины, добавляет издание. В начале войны россияне для "перегрузки" украинской ПВО использовали "расходный материал" – например, советские беспилотники Ту-243, а не дефицитные ракеты.

В РФ иссякают и запасы более новых крылатых Х-101, именно под обычную боеголовку (вариант для доставки ядерного оружия имеет обозначение Х-102).

Как стало известно Defense Express из собственных источников, во время атаки 15 ноября 2022 года была сбита ракета Х-101, изготовленная в третьем квартале текущего года. Обычно сначала отстреливаются более "старые" ракеты, далее в ход идут более новые.

Темы: Росcияоружиевойна
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