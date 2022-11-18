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Спецслужба заблокувала онлайн-казино росіян, яке наживалося на українцях

"Українська правда"П'ятниця, 18 листопада 2022, 10:49
Затримання зловмисника, фото СБУ

Співробітники Департаменту кібербезпеки СБУ ліквідували незаконне онлайн-казино, створене росіянами в Україні, за період існування злочинне угрупування перерахувало до РФ майже 3 млрд грн.  

Джерела: пресслужба Служби безпеки УкраїниГоловне управління Національної поліції у місті Києві у Facebook

Дослівно: "До злочинної організації входили громадяни України та РФ. Зловмисники мали ієрархічну управлінську вертикаль, на чолі якої стояли росіяни.

Українські громадяни в угрупованні відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламну підтримку, облаштування комп’ютерної техніки і авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, необхідну для роботи азартних ігор в мережі Інтернет".

Деталі: Повідомляється, що за період функціонування злочинної організації з України до РФ через криптоперекази було виведено майже 3 млрд грн.

Співробітники СБУ заблокували відповідні веб-ресурси та унеможливили доступ зловмисників до платіжних систем.

 
 
 

У спецслужбі зазначили, що 10 організаторам і учасникам угруповання, серед яких 5 громадян України і 5 громадян РФ, повідомили про підозру за статтями ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) ККУ.

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Наразі правоохоронці вирішують питання про обрання зловмисникам запобіжних заходів, триває досудове розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх учасників угрупування.

Спецоперацію провели співробітники кіберпідрозділів СБУ спільно зі слідчими Національної поліції у місті Києві за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Теми: СБУказиноРосіякібербезпека
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