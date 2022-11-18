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Спецслужба заблокировала онлайн-казино россиян, которое наживалось на украинцах

"Украинская правда"Пятница, 18 ноября 2022, 10:49
Задержание злоумышленника, фото СБУ

Сотрудники Департамента кибербезопасности СБУ ликвидировали незаконное онлайн-казино, созданное россиянами в Украине, за период существования преступная группировка перечислила в РФ почти 3 млрд грн. 

Источники: пресс-служба Службы безопасности УкраиныГлавное управление Национальной полиции в городе Киеве в Facebook

Дословно: "В преступную организацию входили граждане Украины и РФ. Злоумышленники имели иерархическую управленческую вертикаль, во главе которой стояли россияне.

Украинские граждане в группировке отвечали за поиск офисов и обслуживающего персонала, а также за рекламную поддержку, обустройство компьютерной техники и авторизацию клиентов виртуального казино. Кроме того, они мониторили платежи и налаживали инфраструктуру, необходимую для работы азартных игр в сети Интернет".

Детали: Сообщается, что за период функционирования преступной организации из Украины в РФ через криптопереводы было выведено почти 3 млрд грн.

Сотрудники СБУ заблокировали соответствующие веб-ресурсы и сделали невозможным доступ злоумышленников к платежным системам.

 
 
 

В спецслужбе отметили, что 10 организаторам и участникам группировки, среди которых 5 граждан Украины и 5 граждан РФ, сообщили о подозрении по статьям ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 1, ч. 2 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней), ч. 2 ст. 203-2 (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей) и ч. 1, ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) УКУ.

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Сейчас правоохранители решают вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения, продолжается досудебное расследование для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки.

Спецоперацию провели сотрудники киберподразделений СБУ совместно со следователями Национальной полиции в городе Киеве при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.

Темы: СБУказиноРосcиякибербезопасность
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