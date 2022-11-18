Ватикан знову запропонував посередництво у війні РФ проти України

Ватикан знову підтвердив, що готовий зробити все можливе для посередництва і припинення війни Росії проти України.

Джерело: італійська газета La Stampa

Деталі: На запитання, чи готовий Ватикан виступити в ролі мирного посередника і прийняти в себе ймовірні переговори, Папа Франциск відповів наступним чином:

Реклама:

"Як ми підтверджували протягом місяців і як неодноразово заявляв кардинал Держсекретар Паролін, Святий Престол готовий зробити все можливе для посередництва і припинення конфлікту в Україні".

Водночас він уточнив, що Ватикан цінує будь-який проблиск, який може призвести до реального припинення вогню і реальних переговорів. Він також підтвердив прихильність "гуманітарній підтримці народу змученої України", який він "носить у своєму серці разом із його стражданнями".

Франциск зазначив, що Святий Престол розбудовує "мережу контактів, що могло б сприяти зближенню сторін і пошуку рішень", і "робить усе, що маєте, щоб допомогти полоненим".

ВІДЕО ДНЯ

Що цьому передувало: