Ватикан знову запропонував посередництво у війні РФ проти України
Ватикан знову підтвердив, що готовий зробити все можливе для посередництва і припинення війни Росії проти України.
Джерело: італійська газета La Stampa
Деталі: На запитання, чи готовий Ватикан виступити в ролі мирного посередника і прийняти в себе ймовірні переговори, Папа Франциск відповів наступним чином:
"Як ми підтверджували протягом місяців і як неодноразово заявляв кардинал Держсекретар Паролін, Святий Престол готовий зробити все можливе для посередництва і припинення конфлікту в Україні".
Водночас він уточнив, що Ватикан цінує будь-який проблиск, який може призвести до реального припинення вогню і реальних переговорів. Він також підтвердив прихильність "гуманітарній підтримці народу змученої України", який він "носить у своєму серці разом із його стражданнями".
Франциск зазначив, що Святий Престол розбудовує "мережу контактів, що могло б сприяти зближенню сторін і пошуку рішень", і "робить усе, що маєте, щоб допомогти полоненим".
Що цьому передувало:
- 12 березня Ватикан уже висловлював готовність до будь-якого посередництва, яке може посприяти миру в Україні.
- 22 березня президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на посередницьку роль Святого Престолу у припиненні війни РФ проти України.