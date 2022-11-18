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Ватикан снова предложил посредничество в войне РФ против Украины

Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 ноября 2022, 10:52
ПАПА ФРАНЦИСК, ФОТО GETTY IMAGES

Ватикан вновь подтвердил, что готов сделать все возможное для посредничества и прекращения войны России против Украины.

Источник: итальянская газета La Stampa

Детали: На вопрос, готов ли Ватикан выступить в роли мирного посредника и принять у себя вероятные переговоры, Папа Франциск ответил следующим образом: 

"Как мы подтверждали в течение месяцев и как неоднократно заявлял кардинал Госсекретарь Паролин, Святой Престол готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта в Украине".

В то же время он уточнил, Ватикан ценит любой проблеск, который может привести к реальному прекращению огня и реальным переговорам. Он также подтвердил приверженность "гуманитарной поддержке народа измученной Украины", который он "носит в своем сердце вместе с его страданиями".

Франциск отметил, что Святой Престол развивает "сеть контактов, что могло бы способствовать сближению сторон и поиску решений", и "делает все, что должен, чтобы помочь пленным".

Что этому предшествовало: 

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Темы: ВатиканПапа Римскийпереговорывойна
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