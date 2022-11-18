Ватикан снова предложил посредничество в войне РФ против Украины
Ватикан вновь подтвердил, что готов сделать все возможное для посредничества и прекращения войны России против Украины.
Источник: итальянская газета La Stampa
Детали: На вопрос, готов ли Ватикан выступить в роли мирного посредника и принять у себя вероятные переговоры, Папа Франциск ответил следующим образом:
"Как мы подтверждали в течение месяцев и как неоднократно заявлял кардинал Госсекретарь Паролин, Святой Престол готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта в Украине".
В то же время он уточнил, Ватикан ценит любой проблеск, который может привести к реальному прекращению огня и реальным переговорам. Он также подтвердил приверженность "гуманитарной поддержке народа измученной Украины", который он "носит в своем сердце вместе с его страданиями".
Франциск отметил, что Святой Престол развивает "сеть контактов, что могло бы способствовать сближению сторон и поиску решений", и "делает все, что должен, чтобы помочь пленным".
Что этому предшествовало:
- 12 марта Ватикан уже выражал готовность к любому посредничеству, которое может поспособствовать миру в Украине.
- 22 марта президент Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на посредническую роль Святого Престола в прекращении войны РФ против Украины.