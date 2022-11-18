Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ватикан снова предложил посредничество в войне РФ против Украины

Татьяна ЛозовенкоПятница, 18 ноября 2022, 09:52
Ватикан снова предложил посредничество в войне РФ против Украины
ПАПА ФРАНЦИСК, ФОТО GETTY IMAGES

Ватикан вновь подтвердил, что готов сделать все возможное для посредничества и прекращения войны России против Украины.

Источник: итальянская газета La Stampa

Детали: На вопрос, готов ли Ватикан выступить в роли мирного посредника и принять у себя вероятные переговоры, Папа Франциск ответил следующим образом: 

Реклама:

"Как мы подтверждали в течение месяцев и как неоднократно заявлял кардинал Госсекретарь Паролин, Святой Престол готов сделать все возможное для посредничества и прекращения конфликта в Украине".

В то же время он уточнил, Ватикан ценит любой проблеск, который может привести к реальному прекращению огня и реальным переговорам. Он также подтвердил приверженность "гуманитарной поддержке народа измученной Украины", который он "носит в своем сердце вместе с его страданиями".

Франциск отметил, что Святой Престол развивает "сеть контактов, что могло бы способствовать сближению сторон и поиску решений", и "делает все, что должен, чтобы помочь пленным".

ВИДЕО ДНЯ

Что этому предшествовало: 

Темы: ВатиканПапа Римскийпереговорывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Ватикан
Голый мужчина выскочил на алтарь Собора Святого Петра в знак протеста против войны в Украине
Папа Римский отправит в Украину кардинала с "миротворческой миссией"
Жандармы выстрелами останавливали авто, которое промчалось сквозь ворота Ватикана
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: