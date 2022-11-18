Диверсія на "Північних потоках": слідчі знайшли сліди вибухівки

Шведський прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", підтвердив, що інцидент був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин.

Про це йдеться у заяві прокурора Матса Юнгквіста, повідомляє "Європейська правда".

"Під час огляду місця злочину, який проводився на місці в Балтійському морі, було зроблено значні вилучення, і цей район був ретельно задокументований. Проведений аналіз показує сліди вибухових речовин на кількох знайдених сторонніх предметах. Робота з розширеного аналізу продовжується, щоб можна було зробити переконливіші висновки про інцидент", - розповів прокурор.

За його словами, "попереднє розслідування є дуже складним та всеосяжним", і робота продовжується.

Юнгквіст високо оцінив співпрацю влади Швеції з владою інших країн. Подальших подробиць він не надав.

Наприкінці вересня через масштабні прориви трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" стався витік газу, який було видно з поверхні Балтійського моря.

Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком зумисних дій.

ВІДЕО ДНЯ

Москва натомість звинуватила країни, що проводять розслідування, в тому, що вони розслідують вибухи з наміром неправдиво звинуватити Росію.