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Диверсія на "Північних потоках": слідчі знайшли сліди вибухівки

П'ятниця, 18 листопада 2022, 10:02

Шведський прокурор, який веде розслідування пошкоджень газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", підтвердив, що інцидент був диверсією, оскільки на місці були виявлені сліди вибухових речовин.

Про це йдеться у заяві прокурора Матса Юнгквіста, повідомляє "Європейська правда".

"Під час огляду місця злочину, який проводився на місці в Балтійському морі, було зроблено значні вилучення, і цей район був ретельно задокументований. Проведений аналіз показує сліди вибухових речовин на кількох знайдених сторонніх предметах. Робота з розширеного аналізу продовжується, щоб можна було зробити переконливіші висновки про інцидент", - розповів прокурор.

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За його словами, "попереднє розслідування є дуже складним та всеосяжним", і робота продовжується. 

Юнгквіст високо оцінив співпрацю влади Швеції з владою інших країн. Подальших подробиць він не надав.

Наприкінці вересня через масштабні прориви трубопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" стався витік газу, який було видно з поверхні Балтійського моря.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, у Європі вважають інциденти на гілках російського газопроводу наслідком зумисних дій

Москва натомість звинуватила країни, що проводять розслідування, в тому, що вони розслідують вибухи з наміром неправдиво звинуватити Росію.

Теми: газ
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