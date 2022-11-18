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Диверсия на "Северных потоках": следователи нашли следы взрывчатки

Пятница, 18 ноября 2022, 11:02

Шведский прокурор, который ведет расследование повреждений газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", подтвердил, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Об этом говорится в заявлении прокурора Матса Юнгквиста, сообщает "Европейская правда".

"Во время осмотра места преступления, который проводился на месте в Балтийском море, были сделаны значительные изъятия, и этот район был тщательно задокументирован. Проведенный анализ показывает следы взрывчатых веществ на нескольких найденных посторонних предметах. Работа по расширенному анализу продолжается, чтобы можно было сделать более убедительные выводы об инциденте", - рассказал прокурор.

По его словам, "предварительное расследование является очень сложным и всеобъемлющим", и работа продолжается. 

Юнгквист высоко оценил сотрудничество властей Швеции с властями других стран. Дальнейших подробностей он не предоставил.

В конце сентября из-за масштабных прорывов трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла утечка газа, которая была видна с поверхности Балтийского моря.

Как известно, в Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий

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Москва вместо этого обвинила страны, проводящие расследование, в том, что они расследуют взрывы с намерением ложно обвинить Россию.

Темы: газ
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