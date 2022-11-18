Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Диверсия на "Северных потоках": следователи нашли следы взрывчатки

Пятница, 18 ноября 2022, 10:02

Шведский прокурор, который ведет расследование повреждений газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", подтвердил, что инцидент был диверсией, поскольку на месте были обнаружены следы взрывчатых веществ.

Об этом говорится в заявлении прокурора Матса Юнгквиста, сообщает "Европейская правда".

"Во время осмотра места преступления, который проводился на месте в Балтийском море, были сделаны значительные изъятия, и этот район был тщательно задокументирован. Проведенный анализ показывает следы взрывчатых веществ на нескольких найденных посторонних предметах. Работа по расширенному анализу продолжается, чтобы можно было сделать более убедительные выводы об инциденте", - рассказал прокурор.

Реклама:

По его словам, "предварительное расследование является очень сложным и всеобъемлющим", и работа продолжается. 

Юнгквист высоко оценил сотрудничество властей Швеции с властями других стран. Дальнейших подробностей он не предоставил.

В конце сентября из-за масштабных прорывов трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошла утечка газа, которая была видна с поверхности Балтийского моря.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, в Европе считают инциденты на ветках российского газопровода следствием умышленных действий

Москва вместо этого обвинила страны, проводящие расследование, в том, что они расследуют взрывы с намерением ложно обвинить Россию.

Темы: газ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
газ
Закачка газа в хранилища идет с опережением плана: сколько топлива уже подготовили на зиму
Сербия поможет Венгрии с транзитом российского газа
Отказ от российского газа: хранилища ЕС заполнены уже на 90%
Последние новости
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
19:48
Binance попросила россиян вывести средства до 29 декабря
19:40
Россияне ударили по жилым домам в Херсоне, есть пострадавшие
19:37
В Украине хотят национализировать два пассажирских самолета одной из компаний "Ростеха"
19:20
Ермак обсудил с венгерским министром Сийярто организацию встречи Зеленского и Орбана
Все новости...
Реклама: