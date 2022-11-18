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Затримали жителя Миколаївщини: продавав трофейні "Джмелі", РПГ і гранати

Ірина БалачукП'ятниця, 18 листопада 2022, 10:08
Затримали жителя Миколаївщини: продавав трофейні Джмелі, РПГ і гранати
Фото ДПСУ

Прикордонники спільно з СБУ та Нацполіцією ліквідували канал збуту трофейної зброї та боєприпасів, який організував 26-річний житель Миколаївської області.

Джерело: Держприкордонслужба, Нацполіція

Дослівно ДПСУ: "Чоловік вишукував зброю з районів ведення бойових дій, яку залишили окупанти. Надалі фігурант справи збував трофеї на чорному ринку. 

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Його затримали "на гарячому" та вилучили: РПГ-22, РПВ "Джміль", 20 гранат Ф-1 та гроші". 

 
Фото ДПСУ

Деталі: За даними поліції, чоловік продавав трофейну зброю та боєприпаси представникам кримінальних кіл. 

 
фото дпсу

Зловмисника спіймали, коли він намагався продати ящик з 20 гранат, піхотний вогнемет та протитанковий гранатомет – це все він оцінив у 1800 доларів.

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Під час обшуків у чоловіка вилучили зброю, боєприпаси, гроші, отримані в результаті злочинної діяльності, та інші докази протиправної діяльності.   

Затриманому вже повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 (придбання, зберігання, вогнепальної зброї, бойових припасів, без передбаченого законом дозволу) ККУ. Йому загрожує до 7 років ув’язнення.

Теми: Миколаївська областьзброяполіціяПрикордонна служба
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